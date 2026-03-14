El Centro Social y la vieja usina ya son patrimonio de San Javier

El Concejo Deliberante de San Javier llevó adelante este jueves 12 de marzo una nueva sesión ordinaria en la ciudad de San Javier, donde se trataron distintos proyectos legislativos vinculados al patrimonio urbano, la gestión municipal y pedidos de informes al Ejecutivo.
Entre las iniciativas aprobadas se destacan tres proyectos impulsados por el concejal Enzo Zimmermann, orientados a fortalecer la protección del patrimonio urbano arquitectónico de la ciudad.
Uno de ellos introduce una modificación a la ordenanza municipal 027/2024, que creó el programa de protección del patrimonio urbano, incorporando la posibilidad de colocar señalética o indicadores que identifiquen a los edificios protegidos.
“Creemos que en algunos casos llegamos tarde para proteger ciertos edificios, pero eso no es excusa para no hacerlo con los que aún podemos resguardar”, expresó Zimmermann
Además, se aprobó la incorporación de dos inmuebles históricos al catálogo de bienes patrimoniales: el edificio del Centro Social, ubicado en la intersección de calles Alvear y 9 de Julio, y la antigua usina, donde actualmente funcionan las oficinas de atención al público de la cooperativa de servicios. Con estas medidas se busca otorgar un marco legal que permita preservar y resguardar edificaciones que forman parte de la identidad histórica local.
Protección patrimonial
“Creemos que en algunos casos llegamos tarde para proteger ciertos edificios, pero eso no es excusa para no hacerlo con los que aún podemos resguardar”, expresó Zimmermann al finalizar la sesión, destacando además el aporte de instituciones y vecinos vinculados a la preservación del patrimonio de la ciudad.
En la sesión también se aprobó un pedido de informes impulsado por el bloque de La Libertad Avanza para conocer el destino de fondos enviados por el gobierno provincial a la municipalidad, por un monto cercano a los 260 millones de pesos.
Asimismo, el cuerpo legislativo aprobó la declaración de “persona destacada de la ciudad” para la doctora Nadia Varde y una resolución que declara de interés una jornada de capacitación educativa titulada “Entre pensamiento crítico digital y mundo lúdico. Un encuentro para pensar la escuela como paréntesis, refugio e imaginación”.
Otro de los temas abordados fue la modificación de una ordenanza vinculada al estacionamiento sobre calle General López. Según se explicó durante la sesión, la normativa vigente había quedado desactualizada debido a cambios en la circulación vehicular tras el cierre del boulevard. A partir de la modificación aprobada, la prohibición de estacionamiento se aplicará únicamente en la dársena norte entre las calles Nicasio Oroño y Antonino Alzugaray.
En relación al expediente 4, se definió además la participación del Concejo en la comisión coordinadora 2026–2027 de la radio municipal FM 87.9 “Julio Migno”. En representación del cuerpo legislativo integrarán ese espacio los concejales Gabriela Kogel, Ariel Donnet y Romina Cantero.
A Comisión
Por otra parte, varios proyectos continuarán su tratamiento en comisión.
Entre ellos se encuentra una iniciativa vinculada a un contrato de permuta firmado entre el municipio y un particular, un proyecto para actualizar la tarifa del servicio de agua potable anunciado por la cooperativa local, una propuesta para establecer un régimen de transparencia activa sobre remuneraciones y gastos de funcionarios municipales y el plan de mejoras del servicio de agua potable para el año 2026 presentado por el Departamento Ejecutivo.
Finalmente, Zimmermann también hizo referencia a la necesidad de avanzar en el cumplimiento de ordenanzas y resoluciones aprobadas por el Concejo en años anteriores, muchas de las cuales —según señaló— aún no han sido implementadas por el Departamento Ejecutivo, en algunos casos por limitaciones presupuestarias.