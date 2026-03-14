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Helvecia recibió más de $33 millones para proyectos productivos y mejoras en salud

Con una inversión superior a los 33 millones de pesos, se entregaron insumos, herramientas y equipamiento destinados a fortalecer proyectos productivos de comunidades originarias en Helvecia. La actividad contó con la participación del senador Germán Baumgartner y autoridades provinciales y locales, y también incluyó aportes para mejorar el funcionamiento de un centro de salud barrial.