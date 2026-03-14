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Helvecia recibió más de $33 millones para proyectos productivos y mejoras en salud

Con una inversión superior a los 33 millones de pesos, se entregaron insumos, herramientas y equipamiento destinados a fortalecer proyectos productivos de comunidades originarias en Helvecia. La actividad contó con la participación del senador Germán Baumgartner y autoridades provinciales y locales, y también incluyó aportes para mejorar el funcionamiento de un centro de salud barrial.

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El senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, participó en la localidad de Helvecia de la entrega de insumos y herramientas destinadas a integrantes de pueblos originarios, con el objetivo de fortalecer siete proyectos productivos impulsados por distintos grupos y rubros.

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La iniciativa representa una inversión superior a los 33 millones de pesos, destinados a la adquisición de maquinaria, herramientas e insumos que permitirán potenciar actividades vinculadas a la producción, la economía social y el desarrollo de emprendimientos comunitarios.

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Este tipo de políticas busca consolidar las economías locales y generar nuevas oportunidades laborales para las comunidades, promoviendo además la inclusión de estos emprendimientos dentro de la economía formal.

Trabajo conjunto entre Provincia y municipio

La acción es resultado del trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Santa Fe, el Senado provincial y la Municipalidad de Helvecia.

La iniciativa representa una inversión superior a los 33 millones de pesos,La iniciativa representa una inversión superior a los 33 millones de pesos.

De la actividad participaron la secretaria de Políticas Inclusivas, Viviana Foresi; el director provincial de Pueblos Originarios, Víctor Debattista; la directora de Economía Social, Celeste Ruiz Díaz; y la intendente María Victoria Weiss Ackerley, junto a representantes de las comunidades beneficiadas.

Acompañamiento al sistema de salud barrial

Durante la jornada, Baumgartner también visitó el Centro de Salud del barrio Malabrigo, donde mantuvo un encuentro con vecinos y profesionales para dialogar sobre el funcionamiento del espacio y las necesidades del sector.

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En ese marco, se realizó la entrega de una nueva herramienta de trabajo destinada al equipo del centro, con el objetivo de fortalecer las tareas administrativas y mejorar la atención diaria a los vecinos.

El senador destacó la importancia de continuar acompañando iniciativas que impulsen el desarrollo de las comunidades, generen oportunidades de trabajo y fortalezcan los espacios de salud cercanos a la población.

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