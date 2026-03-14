Helvecia recibió más de $33 millones para proyectos productivos y mejoras en salud
Con una inversión superior a los 33 millones de pesos, se entregaron insumos, herramientas y equipamiento destinados a fortalecer proyectos productivos de comunidades originarias en Helvecia. La actividad contó con la participación del senador Germán Baumgartner y autoridades provinciales y locales, y también incluyó aportes para mejorar el funcionamiento de un centro de salud barrial.
La iniciativa representa una inversión superior a los 33 millones de pesos,
El senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, participó en la localidad de Helvecia de la entrega de insumos y herramientas destinadas a integrantes de pueblos originarios, con el objetivo de fortalecer siete proyectos productivos impulsados por distintos grupos y rubros.
La iniciativa representa una inversión superior a los 33 millones de pesos, destinados a la adquisición de maquinaria, herramientas e insumos que permitirán potenciar actividades vinculadas a la producción, la economía social y el desarrollo de emprendimientos comunitarios.
Este tipo de políticas busca consolidar las economías locales y generar nuevas oportunidades laborales para las comunidades, promoviendo además la inclusión de estos emprendimientos dentro de la economía formal.
Trabajo conjunto entre Provincia y municipio
La acción es resultado del trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Santa Fe, el Senado provincial y la Municipalidad de Helvecia.
La iniciativa representa una inversión superior a los 33 millones de pesos.
De la actividad participaron la secretaria de Políticas Inclusivas, Viviana Foresi; el director provincial de Pueblos Originarios, Víctor Debattista; la directora de Economía Social, Celeste Ruiz Díaz; y la intendente María Victoria Weiss Ackerley, junto a representantes de las comunidades beneficiadas.
Acompañamiento al sistema de salud barrial
Durante la jornada, Baumgartner también visitó el Centro de Salud del barrio Malabrigo, donde mantuvo un encuentro con vecinos y profesionales para dialogar sobre el funcionamiento del espacio y las necesidades del sector.
La iniciativa representa una inversión superior a los 33 millones de pesos,
En ese marco, se realizó la entrega de una nueva herramienta de trabajo destinada al equipo del centro, con el objetivo de fortalecer las tareas administrativas y mejorar la atención diaria a los vecinos.
El senador destacó la importancia de continuar acompañando iniciativas que impulsen el desarrollo de las comunidades, generen oportunidades de trabajo y fortalezcan los espacios de salud cercanos a la población.