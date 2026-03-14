Avanza el reacondicionamiento del Arroyo Frías que mejora el escurrimientos en cinco localidades del departamento Rosario
“Con el seguimiento de la Secretaría de Recursos Hídricos, ya ejecutamos los principales trabajos de reacondicionamiento sobre 32 kilómetros del Arroyo Frías, al mismo tiempo que avanzamos con la construcción y mejora de alcantarillas para optimizar el drenaje en las cuatro localidades del departamento Rosario”, contó el ministro Enrico.
La cuenca del Arroyo Frías abarca unas 23.000 hectáreas y desemboca en el río Paraná, entre Pueblo Esther y Alvear.
La Provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, continúa desarrollando obras necesarias con el objetivo de mitigar el riesgo hídrico en territorio santafesino y avanza con el reacondicionamiento del Arroyo Frías para mejorar los escurrimientos en Villa Amelia, Pueblo Esther, Alvear y Coronel Domínguez (departamento Rosario).
Sobre la obra, el titular del área, Lisandro Enrico, destacó que “el Arroyo Frías tuvo desbordes importantes, como ocurrió durante la crecida de 2016, y esta obra apunta a prevenir esas situaciones y brindar mayor seguridad a los vecinos y productores”.
“Con el seguimiento de la Secretaría de Recursos Hídricos, ya ejecutamos los principales trabajos de reacondicionamiento sobre 32 kilómetros del Arroyo Frías, al mismo tiempo que avanzamos con la construcción y mejora de alcantarillas para optimizar el drenaje en las cuatro localidades del departamento Rosario”, contó el ministro Enrico.
La cuenca del Arroyo Frías abarca unas 23.000 hectáreas y desemboca en el río Paraná, entre Pueblo Esther y Alvear.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “actualmente estamos trabajando en el tramo superior a buen ritmo, y además estamos ejecutando dos alcantarillas adicionales en Villa Amelia”.
“Ya completamos las tareas de reacondicionamiento, limpieza y readecuación del canal principal y parte del canal secundario en un total de 32 kilómetros, permitiendo recuperar la capacidad hidráulica del sistema y ordenar los aportes hídricos provenientes de áreas rurales y urbanas. También estamos realizando intervenciones en 21 alcantarillas (10 nuevas y 11 reacondicionadas), de las cuales 12 ya se encuentran finalizadas mientras trabajamos en 4 más”, explicó Mijich sobre la evolución de las tareas.
Esta obra cuenta con una inversión provincial cercana a los 6.000 millones de pesos y beneficia a una amplia zona urbana y productiva del sur provincial.
Obra estratégica para la cuenca
La cuenca del Arroyo Frías abarca unas 23.000 hectáreas y desemboca en el río Paraná, entre Pueblo Esther y Alvear. Se trata de una región con fuerte actividad agrícola y de gran transitabilidad, vulnerable a eventos meteorológicos intensos.
El reacondicionamiento implicó un movimiento estimado de 250.000 metros cúbicos de suelo y la utilización de 34 toneladas de acero, trabajos que van a permitir restituir la capacidad de conducción del arroyo y acelerar el drenaje de los excedentes pluviales.
La cuenca del Arroyo Frías abarca unas 23.000 hectáreas y desemboca en el río Paraná, entre Pueblo Esther y Alvear.
Con esta intervención, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura hídrica en zonas con antecedentes de anegamientos, priorizando obras de prevención que protejan a las comunidades y acompañen el desarrollo productivo del territorio.