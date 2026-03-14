En el sur provincial

Avanza el reacondicionamiento del Arroyo Frías que mejora el escurrimientos en cinco localidades del departamento Rosario

“Con el seguimiento de la Secretaría de Recursos Hídricos, ya ejecutamos los principales trabajos de reacondicionamiento sobre 32 kilómetros del Arroyo Frías, al mismo tiempo que avanzamos con la construcción y mejora de alcantarillas para optimizar el drenaje en las cuatro localidades del departamento Rosario”, contó el ministro Enrico.