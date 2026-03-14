Infraestructura heredada y crecimiento urbano

Tanques de combustible en plena ciudad: riesgo latente en el nuevo distrito puerto de Santa Fe

La zona se convirtió en un centro de permanente visita, a raíz del desarrollo inmobiliario y comercial que atraviesa desde hace una década. Sin embargo, allí permanecen activos grandes depósitos de nafta y gasoil. El reciente ataque a instalaciones petroleras en Medio Oriente reavivó una pregunta incómoda: ¿Qué tan seguro es convivir con este tipo de infraestructura dentro de una ciudad?