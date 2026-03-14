Franco Colapinto largará 12° en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un sábado de clasificación con señales claras de progreso tras un viernes complicado en China. El piloto argentino quedó fuera de la Q3 por apenas 0,005 segundos frente a Isack Hadjar, quien avanzó como 10° en esa tanda.
El piloto argentino quedó a milésimas de la Q3 tras una clasificación ajustada y afrontará la carrera con la expectativa de avanzar posiciones en pista.
Franco Colapinto tuvo un sábado de clasificación con señales claras de progreso tras un viernes complicado en China. El piloto argentino quedó fuera de la Q3 por apenas 0,005 segundos frente a Isack Hadjar, quien avanzó como 10° en esa tanda.
Con un registro de 1:33.357, Colapinto se ubicó 12° en la parrilla, a 0,354 del tiempo marcado por su compañero Pierre Gasly (1:33.003) y superando los obstáculos derivados de los problemas mecánicos que afectaron al A526 antes de la actividad.
A pesar de esas dificultades, el argentino mostró un ritmo consistente y giró cerca del nivel de Gasly, lo que dejó buenas sensaciones de cara a la carrera. “Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Cuando te falta tan poco para pasar y acercarte a los puntos, da mucha bronca. Fue una qualy buena”, aseguró Colapinto.
La clasificación dejó claro que, pese a las complicaciones, el argentino podrá buscar escalar posiciones en la carrera principal.
La jornada también tuvo como protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien logró la pole position y se convirtió en el piloto más joven en la historia en conseguirlo, con 19 años, 6 meses y 17 días.
El italiano encabezará la parrilla del Gran Premio de China por delante de George Russell, quien, a pesar de algunos problemas mecánicos, completó una vuelta decisiva al final de la sesión para ubicarse segundo y superar a Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes no lograron igualar el ritmo de los Mercedes.
La actuación de Antonelli marca un regreso de los Mercedes a la punta en esta nueva era de la Fórmula 1, con un desempeño sólido y consistente, que los posiciona como favoritos de cara a la carrera principal.
Otro de los puntos destacados fue Pierre Gasly, que con Alpine se colocó 7° tras firmar un giro de 1:32.873 en la Q3, superando a Max Verstappen, Isack Hadjar y Ollie Bearman. En la Sprint previa, el ganador fue George Russell, mientras que Colapinto terminó 14°, mostrando que tendrá que luchar para recuperar posiciones en la competencia de este domingo.
La carrera principal comenzará a las 4 de la mañana de Argentina y constará de 56 vueltas. Colapinto partirá desde el 12° puesto, con un A526 que evidenció mejoras y un piloto que ya demostró capacidad para girar cerca del ritmo de sus rivales. .
La expectativa se centra en cómo podrá avanzar entre pilotos como Gasly, Hadjar y Bearman, mientras Mercedes y Ferrari buscan mantener el control de la competencia.