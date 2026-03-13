Supuestos ataques en Sakhir

La Fórmula 1 cancelaría los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

El Campeonato Mundial de 2026 se enfrentaría a un calendario reducido y sin posibilidad de reemplazo europeo, generando un inesperado parate de un mes antes de Miami.