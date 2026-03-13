Fórmula 1

Colapinto culminó 16° en la clasificación sprint del GP de China

El argentino Franco Colapinto avanzó a la segunda fase de la clasificación sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, donde finalizó en la 16ª posición. La pole position para la carrera sprint quedó en manos del británico George Russell, quien encabezó un sólido dominio de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team en el Circuito Internacional de Shanghái.