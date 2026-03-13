Colapinto culminó 16° en la clasificación sprint del GP de China

La Fórmula 1 vivió una intensa clasificación sprint en el Gran Premio de China 2026, con un claro protagonismo de Mercedes. George Russell se quedó con la pole position para la carrera sprint tras dominar la fase decisiva de la sesión.
El argentino Franco Colapinto avanzó a la segunda fase de la clasificación sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, donde finalizó en la 16ª posición. La pole position para la carrera sprint quedó en manos del británico George Russell, quien encabezó un sólido dominio de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team en el Circuito Internacional de Shanghái.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto logró superar el primer corte clasificatorio y avanzar a la SQ2, instancia en la que finalmente quedó ubicado en la 16ª posición.
Russell mostró un ritmo contundente a lo largo de toda la sesión. Luego de liderar tanto la SQ1 como la SQ2, el británico ratificó su superioridad en la instancia definitiva.
En la SQ3 marcó inicialmente una vuelta de 1m31.520s, suficiente para mantenerse en lo más alto pese a los intentos finales de sus rivales. Su compañero de equipo, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, terminó segundo a 0.289 segundos, completando el 1-2 para Mercedes.
El tercer lugar quedó en manos de Lando Norris, mientras que Lewis Hamilton fue cuarto y Oscar Piastri completó los cinco primeros puestos.
Detrás de los líderes, Charles Leclerc se ubicó sexto, seguido por el francés Pierre Gasly, quien logró el séptimo lugar en su último intento.
El vigente campeón Max Verstappen finalizó octavo, a más de 1.7 segundos del tiempo de Russell, evidenciando la amplia ventaja mostrada por Mercedes en el trazado chino.
En la primera fase de la clasificación, Russell ya había marcado el ritmo con un registro de 1m33.030s, superando a Hamilton y Leclerc.
Colapinto logró avanzar a la siguiente instancia al ubicarse 16°, asegurando el último puesto disponible para la SQ2.
La sesión tuvo un momento inesperado con la temprana eliminación del mexicano Sergio Pérez. El equipo Cadillac F1 Team informó problemas en el sistema de combustible que obligaron a abortar su intento, por lo que el piloto deberá largar desde el fondo de la parrilla.
También quedaron fuera en esta fase Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll y Valtteri Bottas.
En la segunda fase, Russell volvió a marcar el mejor tiempo con 1m32.241s, apenas 0.050 segundos por delante de Antonelli.
Leclerc se ubicó tercero, mientras que Piastri y Hamilton completaron el top cinco de la sesión.
Colapinto, en tanto, no logró mejorar lo suficiente para avanzar a la instancia final, cerrando su participación en el 16° lugar de la clasificación sprint.