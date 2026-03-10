#HOY:

GP de China: horarios y tv de la primera carrera Sprint de la temporada

La Fórmula 1 aterriza en el circuito de Shanghái para el GP de China 2026, la segunda fecha del calendario y la primera carrera sprint de la temporada. Tras la dominante victoria de George Russell en Australia, Mercedes parte como favorito, mientras que Franco Colapinto debuta en este trazado.

China abre la segunda fecha de la F1 2026. Credito: REUTERS/Mark PetersonChina abre la segunda fecha de la F1 2026. Credito: REUTERS/Mark Peterson
Después de una impactante actuación en Australia, donde George Russell se llevó la victoria junto a Mercedes, las flechas de plata llegan a Shanghái con expectativas altas.

GP Australia 2026 | El Litoral
🇨🇳
Ronda 2 · 2026 · ⚡ Sprint
Gran Premio de China
Circuito Internacional de Shanghái  ·  13–15 de marzo
🏃
Práctica libre 1
Viernes 13
0:30
Hora Argentina
Sprint Qualy
Viernes 13
4:30
Hora Argentina
Carrera Sprint
Sábado 14
0:00
Hora Argentina
Clasificación
Sábado 14
4:00
Hora Argentina
🏁
Carrera
Domingo 15
4:00
Hora Argentina

La primera carrera sprint de la temporada promete ser decisiva para establecer jerarquías en el campeonato 2026.

Debut y regresos en Shanghái

Para Franco Colapinto, será la primera vez compitiendo en un Fórmula 1 en este circuito, un desafío clave para medir su adaptación al trazado.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 6, 2026 Mercedes' George Russell and Andrea Kimi Antonelli in action during practice REUTERS/Mark PetersonMercedes llega como favorito. Credito: REUTERS/Mark Peterson

Por su parte, Sergio Pérez retorna a China, donde en su última visita logró un podio, y buscará repetir esa actuación.

Cómo ver el GP de China desde Argentina

Los fanáticos locales podrán seguir todas las acciones por Disney+ Premium, FOX Sports Argentina y la plataforma oficial F1TV.

Horarios de todas las sesiones (hora argentina)

Práctica Libre 1: Viernes 13/3 – 0:30

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 6, 2026 Ferrari's Charles Leclerc in action during practice REUTERS/Mark PetersonLeclerc buscará la revancha del GP de Australia. Credito: REUTERS/Mark Peterson

Clasificación Sprint: Viernes 13/3 – 4:30

Carrera Sprint: Sábado 14/3 – 0:00

Clasificación Carrera: Sábado 14/3 – 4:00

Carrera principal: Domingo 15/3 – 4:00

Con esta información, los seguidores de la Fórmula 1 podrán organizar su fin de semana y no perderse ningún momento de la acción en Shanghái.

