GP de China: horarios y tv de la primera carrera Sprint de la temporada

Después de una impactante actuación en Australia, donde George Russell se llevó la victoria junto a Mercedes, las flechas de plata llegan a Shanghái con expectativas altas.
La Fórmula 1 aterriza en el circuito de Shanghái para el GP de China 2026, la segunda fecha del calendario y la primera carrera sprint de la temporada. Tras la dominante victoria de George Russell en Australia, Mercedes parte como favorito, mientras que Franco Colapinto debuta en este trazado.
La primera carrera sprint de la temporada promete ser decisiva para establecer jerarquías en el campeonato 2026.
Para Franco Colapinto, será la primera vez compitiendo en un Fórmula 1 en este circuito, un desafío clave para medir su adaptación al trazado.
Por su parte, Sergio Pérez retorna a China, donde en su última visita logró un podio, y buscará repetir esa actuación.
Los fanáticos locales podrán seguir todas las acciones por Disney+ Premium, FOX Sports Argentina y la plataforma oficial F1TV.
Horarios de todas las sesiones (hora argentina)
Práctica Libre 1: Viernes 13/3 – 0:30
Clasificación Sprint: Viernes 13/3 – 4:30
Carrera Sprint: Sábado 14/3 – 0:00
Clasificación Carrera: Sábado 14/3 – 4:00
Carrera principal: Domingo 15/3 – 4:00
Con esta información, los seguidores de la Fórmula 1 podrán organizar su fin de semana y no perderse ningún momento de la acción en Shanghái.