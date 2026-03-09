Fórmula 1

Toto Wolff habría ofertado por el 24% de Alpine y se mete en la interna que involucra a Christian Horner

El director deportivo de Mercedes habría presentado una oferta para comprar el 24% de Alpine, la escudería de Franco Colapinto. La movida lo enfrenta a Christian Horner, también interesado en ese paquete, y exige aval de Renault.