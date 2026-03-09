#HOY:

Toto Wolff habría ofertado por el 24% de Alpine y se mete en la interna que involucra a Christian Horner

El director deportivo de Mercedes habría presentado una oferta para comprar el 24% de Alpine, la escudería de Franco Colapinto. La movida lo enfrenta a Christian Horner, también interesado en ese paquete, y exige aval de Renault.

Toto Wolff habría ofertado por el 24% de Alpine, el equipo donde corre Franco Colapinto. Foto: Reuters
Toto Wolff podría sumar un capítulo inesperado a su historia en la Fórmula 1. En las últimas horas trascendió que el jefe de Mercedes presentó una oferta para quedarse con el 24% de Alpine, el equipo donde hoy corre Franco Colapinto.

La operación, si avanza, tendría una lectura política inmediata: esa participación es la misma que viene siendo tanteada por Christian Horner en su plan de volver al paddock por la vía accionaria, no desde el pitwall.

El 24% que puede cambiar el juego

Alpine tiene una estructura societaria clara. Renault Group conserva el 76% y el 24% restante está en manos del grupo inversor liderado por Otro Capital, que entró en 2023 con una valuación importante del proyecto.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 6, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during practice REUTERS/Mark PetersonRenault Group conserva el 76% de Alpine y debe aprobar cualquier cambio en el paquete accionario. Foto: Reuters

Ese 24% es, hoy, el paquete que está en discusión. Cualquier cambio requiere aprobación de Renault, un detalle clave porque la automotriz mantiene el control y define el rumbo final de cualquier negociación.

En los papeles, no se trata solo de comprar acciones: es comprar influencia. En una F1 donde el poder se cocina en directorios, una minoría grande puede abrir puertas en decisiones deportivas, comerciales y estratégicas.

Wolff vs. Horner: una rivalidad que se muda al directorio

La novedad reaviva una rivalidad histórica. Wolff y Horner protagonizaron años de tensión en la era Mercedes-Red Bull, con cruces públicos y una competencia que definió campeonatos y relatos de época.

FILE PHOTO: Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 6, 2025 Red Bull team principal Christian Horner ahead of the race REUTERS/Andrew Boyers/File PhotoChristian Horner también fue vinculado a conversaciones por la participación de Otro Capital en Alpine. Foto: Reuters

Horner, tras su salida de Red Bull en 2025, fue vinculado a un regreso con respaldo inversor, apoyado en la compra del 24% que hoy está en manos de Otro. Ese camino lo colocaba cerca de Alpine sin necesidad de un cargo formal inmediato.

La entrada de Wolff en esa misma carrera podría complicar ese escenario. No solo por el dinero, también por el peso político y por lo sensible que sería que el líder de Mercedes tenga influencia en una estructura rival.

Alpine, Colapinto y el interés por un equipo en reconstrucción

El dato de contexto es contundente: Alpine viene de un 2025 durísimo, con cierre en el último puesto del Campeonato de Constructores. Esa caída empujó una reconstrucción que busca aprovechar el nuevo ciclo técnico.

En 2026, el equipo apuesta por continuidad en pista con Pierre Gasly y Franco Colapinto, y por un reordenamiento interno para volver a la conversación de la zona media. El proyecto, por estructura y base, sigue siendo atractivo para inversores.

La movida de Wolff también se mira desde el tablero más amplio: Mercedes y Alpine ya tienen una relación técnica en el horizonte, con acuerdos que fortalecen puentes entre estructuras que antes competían más desde la distancia.

Por ahora, todo está en fase de negociación y señales. Pero el solo hecho de que el 24% de Alpine se haya convertido en terreno de disputa marca algo: la F1 se juega en pista, sí, pero también en los escritorios.

Franco Colapinto
Alpine
Fórmula 1
Automovilismo

