Toto Wolff habría ofertado por el 24% de Alpine y se mete en la interna que involucra a Christian Horner

Toto Wolff podría sumar un capítulo inesperado a su historia en la Fórmula 1. En las últimas horas trascendió que el jefe de Mercedes presentó una oferta para quedarse con el 24% de Alpine, el equipo donde hoy corre Franco Colapinto.
El director deportivo de Mercedes habría presentado una oferta para comprar el 24% de Alpine, la escudería de Franco Colapinto. La movida lo enfrenta a Christian Horner, también interesado en ese paquete, y exige aval de Renault.
Toto Wolff podría sumar un capítulo inesperado a su historia en la Fórmula 1. En las últimas horas trascendió que el jefe de Mercedes presentó una oferta para quedarse con el 24% de Alpine, el equipo donde hoy corre Franco Colapinto.
La operación, si avanza, tendría una lectura política inmediata: esa participación es la misma que viene siendo tanteada por Christian Horner en su plan de volver al paddock por la vía accionaria, no desde el pitwall.
Alpine tiene una estructura societaria clara. Renault Group conserva el 76% y el 24% restante está en manos del grupo inversor liderado por Otro Capital, que entró en 2023 con una valuación importante del proyecto.
Ese 24% es, hoy, el paquete que está en discusión. Cualquier cambio requiere aprobación de Renault, un detalle clave porque la automotriz mantiene el control y define el rumbo final de cualquier negociación.
En los papeles, no se trata solo de comprar acciones: es comprar influencia. En una F1 donde el poder se cocina en directorios, una minoría grande puede abrir puertas en decisiones deportivas, comerciales y estratégicas.
La novedad reaviva una rivalidad histórica. Wolff y Horner protagonizaron años de tensión en la era Mercedes-Red Bull, con cruces públicos y una competencia que definió campeonatos y relatos de época.
Horner, tras su salida de Red Bull en 2025, fue vinculado a un regreso con respaldo inversor, apoyado en la compra del 24% que hoy está en manos de Otro. Ese camino lo colocaba cerca de Alpine sin necesidad de un cargo formal inmediato.
La entrada de Wolff en esa misma carrera podría complicar ese escenario. No solo por el dinero, también por el peso político y por lo sensible que sería que el líder de Mercedes tenga influencia en una estructura rival.
El dato de contexto es contundente: Alpine viene de un 2025 durísimo, con cierre en el último puesto del Campeonato de Constructores. Esa caída empujó una reconstrucción que busca aprovechar el nuevo ciclo técnico.
En 2026, el equipo apuesta por continuidad en pista con Pierre Gasly y Franco Colapinto, y por un reordenamiento interno para volver a la conversación de la zona media. El proyecto, por estructura y base, sigue siendo atractivo para inversores.
La movida de Wolff también se mira desde el tablero más amplio: Mercedes y Alpine ya tienen una relación técnica en el horizonte, con acuerdos que fortalecen puentes entre estructuras que antes competían más desde la distancia.
Por ahora, todo está en fase de negociación y señales. Pero el solo hecho de que el 24% de Alpine se haya convertido en terreno de disputa marca algo: la F1 se juega en pista, sí, pero también en los escritorios.