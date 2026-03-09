Fórmula 1

Colapinto llegó a China con un piluso de Boca y revolucionó a los fans en el aeropuerto

El piloto argentino aterrizó en Shanghai para el GP de China y fue recibido por una multitud. Con un piluso de Boca, se sacó fotos, firmó autógrafos y recibió regalos, incluido un panda de peluche.