Debut en Australia

Pensando en China: quiénes fueron los ganadores y perdedores de la nueva Fórmula 1

La nueva era de la Fórmula 1 arrancó en Melbourne con un cóctel de innovación tecnológica y drama deportivo. Entre el dominio estratégico de Mercedes, las crisis vibratorias de Aston Martin y el sólido debut de Cadillac, el Gran Premio de Australia 2026 dejó en claro quiénes hicieron la tarea y quiénes subestimaron el cambio reglamentario