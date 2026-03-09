Pensando en China: quiénes fueron los ganadores y perdedores de la nueva Fórmula 1

La sonrisa de Toto Wolff mientras George Russell y Kimi Antonelli cruzaban la línea de meta en Albert Park no era solo de alegría, sino de redención. Mercedes ha vuelto con una sed de revancha que se gestó durante cuatro temporadas de frustraciones.
La nueva era de la Fórmula 1 arrancó en Melbourne con un cóctel de innovación tecnológica y drama deportivo. Entre el dominio estratégico de Mercedes, las crisis vibratorias de Aston Martin y el sólido debut de Cadillac, el Gran Premio de Australia 2026 dejó en claro quiénes hicieron la tarea y quiénes subestimaron el cambio reglamentario
La sonrisa de Toto Wolff mientras George Russell y Kimi Antonelli cruzaban la línea de meta en Albert Park no era solo de alegría, sino de redención. Mercedes ha vuelto con una sed de revancha que se gestó durante cuatro temporadas de frustraciones.
Tras el fin del dominio de los coches de efecto suelo, la estructura de Brackley y el departamento de motores de Brixworth parecen haber recuperado el "toque mágico" que ostentaron en 2014.
El éxito de Mercedes en este inicio de 2026 no fue casualidad, sino una clase magistral de guerra psicológica y técnica.
Durante la pretemporada, el equipo jugó al despiste con la supuesta saga de la relación de compresión, desviando la atención de su verdadero as bajo la manga: la gestión de energía. El sábado de clasificación, la capacidad del W17 para recuperar y desplegar potencia dejó atónitos incluso a sus equipos clientes como McLaren y Williams.
George Russell, ahora en la madurez total de su carrera, capitalizó este salto técnico, mientras que el joven Kimi Antonelli demostró por qué es la gran apuesta de Wolff.
A pesar de un fuerte accidente en la FP3, el italiano mostró una resiliencia asombrosa para escoltar a su compañero. Aunque Ferrari se mantiene al acecho, el mensaje de Mercedes es ominoso para el resto de la parrilla: el gigante ha despertado.
En la otra cara de la moneda se encuentra Aston Martin. La ambición de Lawrence Stroll de construir un "super equipo" ha chocado de frente con la realidad técnica de las nuevas unidades de potencia.
La asociación con Honda, que prometía ser el eslabón perdido para el campeonato, ha tenido un debut calamitoso. El AMR26 no solo llegó con retraso al nuevo túnel de viento, sino que padece un mal endémico: vibraciones devastadoras.
Estas interferencias armónicas no solo afectan la conducción de Fernando Alonso y Lance Stroll, sino que están destruyendo físicamente los paquetes de baterías.
En Australia, ambos pilotos se vieron obligados al abandono tras paradas en boxes interminables que intentaban, sin éxito, mitigar el daño estructural. La tensión es palpable; ver a Adrian Newey señalando públicamente a los ingenieros japoneses evoca los peores fantasmas de la fallida relación McLaren-Honda de hace una década.
Si la escudería de Silverstone no logra armonizar su chasis con la unidad de potencia nipona, el proyecto más costoso de la parrilla podría implosionar antes de llegar a la gira europea.
El Gran Premio de Australia también sirvió para validar proyectos que generaban dudas razonables. Audi y Red Bull Ford Powertrains salieron airosos de un bautismo de fuego que se cobró varias víctimas.
Contra todo pronóstico, el motor desarrollado en Milton Keynes permitió a Max Verstappen pelear de igual a igual con los punteros, confirmando que la apuesta de Red Bull por la independencia motriz no era una locura.
Gabriel Bortoleto, por su parte, le dio a Audi sus primeros puntos históricos, demostrando que la estructura alemana tiene una base sólida sobre la cual construir.
Mención especial merece el equipo Cadillac. El MAC-26, nombrado en honor al legendario Mario Andretti, superó el reto de ser el primer equipo 100% nuevo en una década. Aunque problemas de software dejaron fuera a Valtteri Bottas, el hecho de que Sergio "Checo" Pérez viera la bandera de cuadros es un triunfo logístico sin precedentes.
En el plano de los pilotos, la "armada joven" revitalizó el espectáculo. Isack Hadjar y Arvid Lindblad brillaron con una madurez impropia de su experiencia, mientras que los reflejos de Franco Colapinto para evitar un desastre en la salida subrayaron la necesidad de revisar los protocolos de largada de este nuevo reglamento. Melbourne fue solo el primer capítulo de una temporada que promete ser una carrera de armamentos sin respiro.