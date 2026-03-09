LPF

Newell’s tiene una nueva prueba para empezar a salir del fondo

El equipo dirigido por Kudelka debe dejar atrás la derrota en el clásico y empezar a sumar de a tres para despegar del fondo de todas las tablas. Recibe a Platense este martes por la noche en el “Coloso” y sus hinchas esperan un alivio en medio de tantas decepciones