Newell’s tiene una nueva prueba para empezar a salir del fondo

El presente de Newell’s no admite más derrotas. En realidad, esa es una consigna que se viene repitiendo hace mucho tiempo en el club del Parque de la Independencia de Rosario. Pero los partidos pasan, el margen de error se achica drásticamente y los triunfos no aparecen.
Este martes, desde las diez de la noche, la “Lepra” recibe a Platense con la necesidad y urgencia de ganar para empezar a salir del fondo de todas las tablas. Al plantel que ahora dirige Frank Darío Kudelka le vino muy bien la pausa del fin de semana por el paro de AFA, para esconder las heridas que le dejó una nueva caída en el clásico y para darle al nuevo entrenador un poco de tiempo para trabajar a un grupo de jugadores que viene muy golpeado.
“Hoy estamos en el fondo del mar”, confió Kudelka luego de la derrota frente a Central. Ahora resta saber si Newell’s tendrá la fuerza para utilizar el piso para impulsarse hacia arriba. Otra no le queda.
Jugadas ocho fechas de la temporada 2026, Newell’s tiene tan solo dos puntos, es uno de los tres equipos que todavía no ganó en el torneo -junto con Riestra y Aldosivi- y está en el fondo de las tres tablas.
Preocupaciones
Último en la tabla de la Zona A del Torneo Apertura, último en la general del año -que determinará uno de los descensos al final de la temporada-, y en la tabla de los promedios solo Sarmiento de Junín está un escalón más abajo, si se toma en cuenta solo a los que dividen por las últimas tres temporadas. O sea que, en términos deportivos, la situación del club rosarino es dramática.
Buscando datos alentadores para pensar con optimismo, se puede argumentar que a Newell’s todavía le queda bastante tiempo para cambiar su patético presente. Resta la mitad de este torneo y todo el Clausura para mejorar y para empezar a sumar puntos importantes. Además, Frank Kudelka es un técnico de mucha experiencia en este tipo de batallas, muy serio en su trabajo y ya conoce a la institución de su primer paso por la “Lepra”.
Rápidamente, Kudelka evaluó que al plantel le faltaban algunas incorporaciones y utilizó los pocos cupos de refuerzos que todavía le quedaban al club una vez cerrado el libro de pases.
Se movió rápidamente y consiguió al lateral derecho Martín Ortega, que llega libre desde Tigre, y al veloz delantero Walter Mazzanti, a préstamo desde Independiente. Mazzanti es un jugador que Kudelka conoce muy bien de Huracán, donde le rindió al máximo y fue una de las figuras del equipo subcampeón en el Torneo Apertura 2025.
“Hacemos lo que hay que hacer, trabajar. El tiempo tiene que ser nuestro aliado para mejorar. Pienso del presente para adelante. Lo que no se obtuvo hay que buscarlo. Lo que pasó es pasado. No estamos en momentos de demostrar con palabras, solo con hechos. Pensamos que hay que sacar esto adelante”, aseguró Kudelka el viernes pasado, en la conferencia previa al choque de este martes contra Platense.
“Estamos en el fondo y en todo sentido estamos en rojo, en resultados, estadísticas y juego. Prefiero decir y no ocultar. Acá no hay magos y no vamos a salir de un día para el otro con las estadísticas que tenemos”, agregó luego el entrenador con total sinceridad y sin excusas.
Incorporaciones
Y apeló a la misma franqueza a la hora de hablar de las incorporaciones: “Newell's no tiene dinero. Nuestra gestión tiene que ser creativa. Tal vez la que yo quiera no. No voy a traer por traer. Las gestiones se harán por recursos extraordinarios en un mercado muy acotado. El mejor tesoro son los jugadores que tengo ahora”, finalizó.
A Newell’s le queda un cupo de refuerzo y tratará de aprovecharlo antes de que el mercado cierre definitivamente.
En cuanto al equipo titular que presentará Kudelka ante Platense, no se distanciará mucho del que paró ante Central en el clásico. A decir verdad, Newell’s hizo un buen primer tiempo, con intensidad y creando un par de situaciones muy claras, y quizás el DT se quede con esos buenos 45 minutos para ratificarles la confianza a esos mismos futbolistas.