Alpine asumió el error que derivó en el stop and go de Colapinto: “Fue un procedimiento”
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, explicó el error de procedimiento que provocó el stop and go a Franco Colapinto en Australia. Dijo que la infracción fue del equipo y remarcó: “No fue por fallo de Franco”.
Alpine salió a dar la cara por el domingo cuesta arriba de Franco Colapinto en Melbourne. Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, explicó el error interno que derivó en la sanción de stop and go y defendió al piloto argentino: “La penalización no fue por fallo de Franco”.
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de la Fórmula 1, condicionado desde el inicio por una decisión de los comisarios que lo mandó al fondo del pelotón y lo obligó a replantear la carrera con una estrategia forzada, lejos de la zona de puntos.
Qué pasó en la parrilla: el empujón y la regla de los 15 segundos
El incidente ocurrió en la grilla del circuito de Albert Park, cuando el argentino se preparaba para la vuelta de formación. En ese momento, un mecánico empujó el auto unos centímetros hacia atrás, una intervención mínima que, sin embargo, está regulada con criterio estricto.
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine
La norma prohíbe trabajar o intervenir el monoplaza dentro de los 15 segundos previos al inicio de la vuelta de formación. Los comisarios consideraron que Alpine infringió ese límite y aplicaron el stop and go, una sanción pesada que suele cortar cualquier plan competitivo.
Nielsen admitió el error. “Sí, hay una regla. No es nueva, es una regla de larga data”, dijo. Y detalló el punto: “No se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación”.
“Fue un error de procedimiento”: la autocrítica de Alpine
El directivo reconoció que la infracción se produjo por apenas unos segundos, pero fue suficiente para activar el castigo. “Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento”, explicó.
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine
También marcó la lógica interna del equipo: no buscan un responsable individual. “No señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”, aseguró.
En Alpine entienden que la falla expuso una descoordinación operativa en un momento crítico del protocolo previo a la carrera. La prioridad ahora es revisar el procedimiento para evitar que un detalle administrativo vuelva a condicionar un domingo entero.
Respaldo al piloto: “No creo que Franco haya cometido errores”
Nielsen fue directo al defender al argentino. “Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”, remarcó, en una frase que funciona como respaldo público y también como señal de confianza puertas adentro.
El mensaje busca cerrar un debate que se abrió tras la carrera: el stop and go no se originó en una maniobra del piloto ni en una decisión de manejo, sino en una infracción reglamentaria del equipo en la previa.
Con el GP de Australia ya atrás, Colapinto apunta a China con un objetivo básico pero crucial: tener un fin de semana limpio. Alpine, por su parte, sabe que en la Fórmula 1 un segundo fuera de protocolo puede costar una carrera.