Tres clubes populares que quieren seguir creciendo

La cuenta regresiva llegó a su fin y el Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol comienza a latir con fuerza en cada rincón de la región.
Independiente de Santo Tomé, Universidad Nacional del Litoral y Las Flores II se preparan para afrontar el Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol. Con realidades diferentes pero con la misma ilusión, los tres clubes se han movido en el mercado de pases y ultiman detalles para volver a ser protagonistas en una competencia que promete gran nivel desde la primera fecha.
Entre los equipos que se preparan para afrontar el nuevo desafío aparecen tres instituciones de marcada identidad popular y que, en las últimas temporadas, han sabido consolidarse como animadores de la competencia.
Independiente de Santo Tomé, Universidad Nacional del Litoral y Las Flores II ultiman detalles con planteles renovados y con la ilusión intacta de protagonizar un nuevo capítulo en la historia reciente del fútbol liguista.
Cada uno con su estilo, con su proyecto deportivo y con el trabajo silencioso que caracteriza a las instituciones de barrio, estos clubes buscan sostener el crecimiento que mostraron en los últimos años.
Los entrenamientos se intensifican, las incorporaciones comienzan a adaptarse y los cuerpos técnicos afinan los últimos detalles antes del debut.
El fútbol santafesino, siempre competitivo y apasionante, tendrá nuevamente a tres equipos que conocen bien el camino del esfuerzo y del trabajo colectivo. El desafío será grande, pero la expectativa también lo es.
Independiente de Santo Tomé llega al inicio del torneo con una importante renovación dentro de su plantel y con la convicción de seguir consolidando su proyecto deportivo.
El equipo santotomesino continúa bajo la conducción técnica de Leandro Burtovoy, quien encabeza un cuerpo de trabajo que también integran Martín Trobil como preparador físico, Pablo Garzón como ayudante de campo, Diego Gerold como entrenador de arqueros y Cristian Montenegro en la función de utilero.
El conjunto rojo ha tenido varios movimientos en el mercado de pases. Entre las bajas aparecen nombres como Benjamín Aguirre, Luciano Barroso, Fabricio Theiler, Ignacio Letoati e Ignacio Ybañez, jugadores que formaron parte de los últimos procesos del club.
Sin embargo, el plantel también sumó una importante cantidad de refuerzos con la intención de fortalecer cada una de sus líneas. Llegaron Lucas Hernández, Bruno Carabajal, Elian Aquino, Tomás Villalba, Joaquín González, Nicolás Albornoz, Sebastián Vega, Alejandro Rolón, Mateo García, Agustín Cantero y Matías Gudiño.
Con este panorama, Independiente buscará encontrar rápidamente el funcionamiento colectivo que pretende su entrenador. La base del equipo se mantiene, pero las nuevas incorporaciones aportarán competencia interna y variantes tácticas. El objetivo es claro: volver a posicionarse como uno de los equipos fuertes del campeonato.
La Universidad Nacional del Litoral continúa apostando a un modelo de crecimiento basado en la formación y en la identidad institucional. El equipo seguirá siendo conducido por Maximiliano Mendoza como director técnico, acompañado por Fernando Aguirre en la función de ayudante de campo.
El conjunto universitario también tuvo movimientos en su plantel. Entre las incorporaciones se destacan Alexis Zalazar, Braian Jiménez, Elías Gauna, Efraín Gómez, Benjamín Quirelli y Lucas Benítez, jugadores que llegan para aportar frescura y alternativas a un equipo que siempre intenta mantener una propuesta futbolística dinámica y ofensiva.
En cuanto a las bajas, dejaron el plantel Martín Vicario, Martín Ayala, Agustín Cantero y Elian Cantero. Más allá de estas salidas, el equipo mantiene una estructura que ha demostrado competitividad en los últimos torneos y que buscará dar un nuevo paso adelante en este Apertura.
Por su parte, Las Flores II también se presenta con expectativas renovadas. El conjunto del populoso barrio santafesino será dirigido por Daniel Boloqui, quien estará acompañado por Lucas Pignata como ayudante de campo, Alejandro Wernley como preparador físico, Francisco Silva al frente de la reserva e Ignacio Cordo como entrenador de arqueros.
Las Flores tuvo algunas bajas importantes como las de Nahuel Moncada, Agustín Flores y Ariel Lozano, pero también incorporó futbolistas que buscarán aportar jerarquía y competitividad al plantel.
Entre las caras nuevas aparecen Elías Salina, Dylan Ayala, Eiverson Valencia, Agustín Antoniazzi, Franco Millares y Facundo Pérez. La intención del cuerpo técnico es consolidar un equipo equilibrado que mantenga la intensidad que caracteriza al club.
Con estas incorporaciones, el equipo buscará seguir siendo un rival difícil para cualquiera y sostener el crecimiento deportivo que ha mostrado en los últimos campeonatos.
Mientras tanto, la pelota está a punto de comenzar a rodar y la ilusión vuelve a instalarse en cada cancha de la Liga Santafesina. Independiente de Santo Tomé, Universidad Nacional del Litoral y Las Flores II ya están en marcha.
Tres clubes populares, con historia reciente de protagonismo, que quieren volver a decir presente en un torneo que promete emociones desde el primer minuto.