Aniversario y presente

Las Flores II cumple 32 años y renueva la ilusión en la máxima categoría

Fundado el 27 de enero de 1994 por el recordado Alberto Garau, el Club Atlético Las Flores II atraviesa un momento especial: aniversario, obras en marcha y el desafío deportivo de competir en la Primera A de la Liga Santafesina durante la temporada 2026.