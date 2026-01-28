Las Flores II cumple 32 años y renueva la ilusión en la máxima categoría

El Club Atlético Las Flores II celebró este 27 de enero sus 32 años de vida institucional, consolidado como uno de los proyectos deportivos y sociales más importantes de la zona sur de la ciudad de Santa Fe.
Fundado el 27 de enero de 1994 por el recordado Alberto Garau, el Club Atlético Las Flores II atraviesa un momento especial: aniversario, obras en marcha y el desafío deportivo de competir en la Primera A de la Liga Santafesina durante la temporada 2026.
Fundado por el recordado Alberto Garau, el club mantiene vivo su legado a través del trabajo cotidiano de su hermano Juan y de un grupo de dirigentes y colaboradores incansables que sostienen el crecimiento de la institución día a día.
El aniversario encuentra a Las Flores II en un momento clave de su historia. Con más de 300 deportistas que visten sus colores y una estructura que no deja de ampliarse, el club se prepara para afrontar uno de los grandes desafíos deportivos de su trayectoria reciente: competir durante la temporada 2026 en la Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol, la máxima categoría del fútbol local.
El retorno a Primera División no fue casualidad. Las Flores II ya conoce lo que es jugar en la elite liguista y, tras algunos años de reconstrucción, logró recuperar ese lugar en 2025 con un plantel que fue protagonista de principio a fin. Bajo la conducción técnica de Daniel Boloqui, el equipo consiguió el tan ansiado ascenso y devolvió al club al sitio que supo ocupar en otras etapas de su historia.
Aquel logro fue vivido como una verdadera fiesta por toda la familia florista. En ese contexto, el presidente Juan Garau, hermano del fundador, expresó que el ascenso representaba mucho más que un resultado deportivo: era la confirmación de un camino basado en el trabajo, la seriedad y el sentido de pertenencia.
Además, remarcó que el gran objetivo sería poner al club en las mejores condiciones posibles para competir y estar a la altura de la exigencia que implica la Primera A.
De cara a esta nueva temporada, el plantel será entrenado con la mirada puesta en un objetivo claro y realista: lograr la permanencia. En una categoría exigente, con clubes históricos y de gran trayectoria, Las Flores II apuesta a consolidarse, sumar experiencia y seguir creciendo sin perder su identidad.
El presente institucional acompaña el buen momento deportivo. El club muestra una renovación visible, con obras en marcha y mejoras constantes en sus instalaciones, pensando no sólo en el fútbol de Primera, sino también en todas las disciplinas y categorías que forman parte de la vida diaria del club.
Hoy, Las Flores II cuenta con todas las categorías participando en la Liga Santafesina y continúa sumando actividades deportivas, fortaleciendo su rol social y familiar en el barrio. El objetivo es claro: ser un espacio de contención, formación y encuentro para niños, jóvenes y adultos, donde el deporte sea una herramienta de inclusión y crecimiento personal.
A 32 años de su fundación, Las Flores II reafirma su compromiso con los valores que le dieron origen. Con la memoria de Alberto Garau siempre presente, la institución mira al futuro con ilusión, trabajo y responsabilidad, dispuesta a escribir una nueva página en la historia grande del fútbol santafesino.