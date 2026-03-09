#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Se siguen sumando voces críticas

Australia 2026: cuando los números de sobrepasos esconden una crisis de identidad en la F1

El GP de Australia triplicó los adelantamientos respecto al año pasado, pero la cifra esconde una realidad incómoda: el nuevo sistema de energía genera duelos artificiales donde la posición se intercambia por falta de batería y no por talento puro, despertando críticas en el paddock.

¿Fórmula 1 o Simulación?: El espejismo de los 120 adelantamientos en Australia. Credito: REUTERS/Mark Peterson¿Fórmula 1 o Simulación?: El espejismo de los 120 adelantamientos en Australia. Credito: REUTERS/Mark Peterson
Seguinos en
Por: 

La planilla oficial de la FIA dictó una sentencia asombrosa: 120 adelantamientos en Albert Park. Sin embargo, la cifra es engañosa. En esta nueva era, la Fórmula 1 ha dejado al descubierto un fenómeno artificial: ya no se adelanta por talento puro o exceso de ritmo, sino porque el rival se queda sin energía.

El duelo entre George Russell y Charles Leclerc en el primer tercio de la carrera fue la prueba de laboratorio perfecta. Ambos intercambiaron posiciones casi en cada recta, no por una lucha de titanes, sino por la gestión de los 0,5 MJ adicionales que permite el modo de ataque.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 8, 2026 Ferrari's Charles Leclerc and Mercedes' George Russell in action during the race REUTERS/Mark PetersonEl espejismo de los números: ¿Sobrepasos o falta de energía? Credito: REUTERS/Mark Peterson

La trampa es inmediata: el que ataca prolonga su fase de potencia, pero al alcanzar la velocidad máxima, entra en un vacío energético. El defensor, que ya ha comenzado a recargar, devuelve el golpe en la siguiente zona de aceleración. El resultado es un "efecto elástico" que desdibuja la jerarquía real en pista.

El factor Bearman: 30 vueltas de frustración técnica

Oliver Bearman fue el encargado de ponerle voz al malestar que flota en el paddock. Tras un error en la salida, el inglés de Haas quedó atrapado detrás del Racing Bull de Arvid Lindblad. Lo que en 2025 hubiera sido una remontada lógica basada en el ritmo de carrera, en 2026 se convirtió en una tortura de 20 vueltas.

"No fue una batalla real. Lo que ganas con el modo boost es apenas una décima, y perdés mucho más en la succión", explicó Bearman.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 6, 2026 Haas' Oliver Bearman in action during practice REUTERS/Mark Peterson"No fue una batalla real. Lo que ganas con el modo boost es apenas una décima, y perdés mucho más en la succión", explicó Bearman. Credito: REUTERS/Mark Peterson

La paradoja del VCARB03 es que su unidad de potencia es un cañón en las rectas pero sufre en las curvas, lo que generó un bloqueo imposible de romper.

Mirá tambiénAlpine asumió el error que derivó en el stop and go de Colapinto: “Fue un procedimiento”

Para Bearman, el contraste con el antiguo DRS es doloroso: antes, un delta de seis décimas garantizaba un sobrepaso en un puñado de giros. Hoy, con una ventaja de ritmo similar, el piloto puede quedar hipnotizado detrás del escape rival durante media carrera.

El botón del pánico: Una dinámica "ridícula" en la cima del automovilismo

La mayor crítica radica en la falta de linealidad del sistema. El uso del boost permite, por momentos, pasar a un rival como si fuera un coche de una categoría inferior (F2), pero el costo es carísimo. Al agotar la batería en un solo punto, el monoplaza queda vulnerable, como si se apagara súbitamente frente a sus perseguidores.

Mirá tambiénPensando en China: quiénes fueron los ganadores y perdedores de la nueva Fórmula 1

"Es un poco ridículo tener tanta diferencia en un botón y luego perderla en la siguiente recta", disparó Bearman tras la carrera. "Lo que ganas es una cuarta parte de lo que pierdes después. A menos que completes la maniobra al principio de la recta, te vuelven a alcanzar. Esto no es correr".

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 8, 2026 McLaren chief executive Zak Brown in the paddock after the Australian Grand Prix REUTERS/Mark PetersonLa mayor crítica radica en la falta de linealidad del sistema. Credito: REUTERS/Mark Peterson

Esta dinámica de "acción y reacción" energética plantea un interrogante serio para la FIA: ¿es este el espectáculo que busca la categoría o se ha transformado la F1 en un juego de suma cero donde la estrategia de software pesa más que el coraje del piloto?

Siempre estoy abierto a correcciones si me equivoco en algo; la mejor forma de hacerlo es simplemente decirme en qué fallé o qué necesito saber. Además, recordá que siempre podés desactivar esta función en tu configuración.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Automovilismo
Australia
China

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro