Se siguen sumando voces críticas

Australia 2026: cuando los números de sobrepasos esconden una crisis de identidad en la F1

El GP de Australia triplicó los adelantamientos respecto al año pasado, pero la cifra esconde una realidad incómoda: el nuevo sistema de energía genera duelos artificiales donde la posición se intercambia por falta de batería y no por talento puro, despertando críticas en el paddock.