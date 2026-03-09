Colapinto fue el más rápido del GP de Australia: cómo llegó a 344 km/h en Melbourne

Franco Colapinto se fue de Melbourne con un 14° puesto que no era lo que soñaba para abrir la temporada, pero con un dato que no pasa desapercibido en la Fórmula 1: fue el piloto más veloz del domingo.
La F1 publicó el video del instante y el argentino se quedó con el “Speed Master”, pese a una carrera condicionada por un stop and go.
El argentino alcanzó 344 km/h, la marca más alta del Gran Premio de Australia, y lideró el registro de velocidad punta entre los 22 autos que tomaron la salida.
En un fin de semana atravesado por la sanción de stop and go, ese número quedó como señal positiva para Alpine y como una postal de potencia en las rectas de Albert Park.
La categoría compartió en sus redes el momento exacto en el que el A526 de Colapinto llega a 344 km/h. El posteo fue acompañado por una consigna simple, con tono de desafío: “Atrapalo si podés”.
El recorte se viralizó rápido, sobre todo por el contraste: un domingo que empezó torcido por una penalización, pero que dejó al argentino arriba de todos en el ranking de velocidad.
En tiempos donde cada detalle se mide en décimas, la F1 eligió mostrarlo como highlight. Y eso también cuenta: el nombre de Colapinto se mete en la conversación global por una estadística que no depende de interpretaciones.
La velocidad punta suele aparecer en sectores específicos, cuando el auto puede “descargar” potencia con baja carga aerodinámica y el piloto logra tracción limpia a la salida de curva. En Australia, el escenario ideal suele estar en la recta principal.
Colapinto llegó a ese registro en plena carrera, cuando el ritmo se estabiliza y el auto empieza a mostrar su verdadera identidad: cuánto empuja en línea recta y qué tan eficiente es su configuración para ganar metros sin castigar demasiado el resto del trazado.
Para Alpine, el dato es una luz: el A526 puede ser competitivo en velocidad final, un componente clave cuando se piensa en adelantamientos, defensa en recta y consumo de energía en carrera.
Ese 344 km/h le valió a Colapinto el reconocimiento “Speed Master”, un premio impulsado por uno de los patrocinadores de la máxima categoría para el piloto con la velocidad más alta del Gran Premio.
El contraste es fuerte: mientras el resultado final quedó lejos de los puntos, el argentino firmó el registro más alto del día. Para un piloto que busca consolidarse en la zona media, es un respaldo estadístico en medio del ruido.
Además, el antecedente suma porque no es la primera vez que Colapinto se destaca en este rubro: ya había liderado la velocidad punta en otro Gran Premio, según se remarcó en medios especializados.