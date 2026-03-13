Fórmula 1

Colapinto reconoció dificultades en Shanghái: "Estoy un poco perdido"

El piloto argentino tuvo una jornada complicada en el Gran Premio de China de Fórmula 1, al finalizar 16° en la clasificación sprint disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. Tras la sesión, el joven de Alpine reconoció que todavía está tratando de entender el comportamiento del auto y admitió sentirse “un poco perdido” respecto al rendimiento de su compañero de equipo, Pierre Gasly.