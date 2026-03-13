Colapinto reconoció dificultades en Shanghái: "Estoy un poco perdido"

El argentino Franco Colapinto admitió sentirse “un poco perdido” después de una complicada clasificación sprint en el Gran Premio de China de Fórmula 1, disputada en el Circuito Internacional de Shanghái.
El piloto argentino tuvo una jornada complicada en el Gran Premio de China de Fórmula 1, al finalizar 16° en la clasificación sprint disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. Tras la sesión, el joven de Alpine reconoció que todavía está tratando de entender el comportamiento del auto y admitió sentirse “un poco perdido” respecto al rendimiento de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
La jornada del viernes se presentaba exigente para el piloto de Alpine F1 Team, ya que contaba con apenas una hora de entrenamientos para adaptarse a un circuito desconocido y trabajar en la puesta a punto del A526, un monoplaza que esta temporada incorpora nuevas exigencias en la gestión de energía de la unidad de potencia.
En la única práctica libre del día, Colapinto mostró un rendimiento competitivo al ubicarse 15° en la tabla de tiempos, a menos de tres décimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien finalizó décimo.
Ese resultado parecía abrir la puerta a una clasificación ajustada entre ambos pilotos, aunque la brecha terminó ampliándose en la sesión decisiva.
Durante la sprint qualifying, Colapinto comenzó la SQ1 con una vuelta de 1m35s689, que luego mejoró hasta 1m34s592. Ese registro le permitió avanzar a la SQ2 en el 16° lugar, ocupando el último puesto disponible para la siguiente fase.
Gasly, en cambio, marcó 1m33s970 y se ubicó séptimo.
Ya en la segunda instancia, el piloto argentino registró un tiempo inicial de 1m34s759 y posteriormente bajó a 1m34s327 en su intento final. Sin embargo, el cronómetro no fue suficiente para avanzar a la SQ3, quedando nuevamente en el 16° puesto.
Del otro lado del garaje, Gasly volvió a destacarse con una vuelta de 1m33s405, que le permitió clasificarse otra vez en el séptimo lugar.
Tras la sesión, Colapinto analizó su rendimiento y reconoció que aún busca entender por qué no logró repetir el ritmo mostrado en la práctica libre.
“Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, es un poco la referencia que tengo”, señaló en declaraciones a ESPN Argentina.
El piloto de 22 años explicó que todavía está en proceso de adaptación al circuito y al comportamiento del auto.
“Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no hice el paso de la práctica a la clasificación, así que hay que entender un poco por qué”, agregó.
De cara a lo que resta del fin de semana, Colapinto confía en poder encontrar respuestas junto a su equipo para mejorar el rendimiento del auto.
“Creo que hay mucho por trabajar hoy en la noche y mejorar para la clasificación mañana”, afirmó.
A pesar de las dificultades, el argentino destacó la importancia de haber sumado experiencia en el circuito chino.
“Fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero me faltó bastante rendimiento hoy en mi lado del garaje, así que hay que entender por qué y volver mejor mañana”, concluyó.