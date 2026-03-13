¿Dónde jugará Unión por Copa Argentina?

Las ciudades de Junín y Rosario son las grandes candidatas para albergar este partido por los 32avos de final de la Copa. Será el partido siguiente al receso por la fecha Fifa, en que Argentina jugará la Finalissima con España.
Estadio Eva Perón de Sarmiento de Junín, donde Unión logró un claro triunfo en su última presentación. Foto: Julia Puccio
El partido entre Unión y Agropecuario todavía no tiene escenario definido, aunque Junín (cancha de Sarmiento) y Rosario (posiblemente en Newell’s) son las ciudades que tienen grandes posibilidades de ser la sede de este encuentro por los 32avos de final de la Copa Argentina.
Este encuentro está previsto para el martes 31 del corriente mes de marzo, es decir, luego del receso del fin de semana del 28 y 29 como consecuencia de la disputa de la Finalissima entre Argentina y España (fecha Fifa).
El Coloso Marcelo Bielsa de Newell's, un estadio con amplias posibilidades de ser sede del partido entre Unión y Agropecuario
Unión jugará este domingo ante Boca, a partir de las 22, luego visitará el sábado de la semana que viene a Defensa y Justicia en Florencio Varela y el partido posterior será, precisamente, el apuntado por Copa Argentina ante Agropecuario de Carlos Casares, equipo que milita en la primera Nacional.
Después de este encuentro, el Tate tendrá que recibir en su estadio la visita de Riestra, el fin de semana del 4 y 5 de abril, aunque todavía no hay fecha definida para este partido.