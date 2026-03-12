Madelón: “El equipo está rindiendo, tiene que seguir así y no confundirse”
Con el recuerdo fresco de lo sucedido el martes en Avellaneda y a menos de 72 horas del cruce con otro de los “grandes” el fútbol argentino, Leo se mostró satisfecho con el andar de sus dirigidos en lo que va del Apertura. No descartó a Estigarribia y aseguró que “su” Unión no cambiará la búsqueda a pesar de la jerarquía del rival de turno.
El DT tatengue ya piensa en la estrategia para esperar por Boca. Foto: Fernando Nicola.
Cuando todavía resuenan en el mundo Unión los ecos de lo que dejó el empate 4 a 4 con Independiente el martes en Avellaneda, el plantel tatengue que comanda Leonardo Carol Madelón dio vuelta rápidamente la página para enfocarse en el próximo desafío.
Este domingo 15, a partir de las 22, volverá a presentarse en el 15 de Abril y nada menos que ante el Boca de Leandro Paredes, en un choque con una enorme expectativa y que promete emociones fuertes por las propuestas de uno y otro lado.
Con 5 jornadas entre la visita al Libertadores de América y el encuentro frente al Xeneize, Madelón y su cuerpo técnico se enfocan por estas horas en la recuperación física de los futbolistas que vienen siendo parte del equipo titular, siguiendo de cerca la recuperación de Marcelo Estigarribia tras el fuerte golpe en la cabeza que sufrió en el cierre del partido por la décima fecha.
Con la intensidad de siempre, Madelón comandó la práctica en Casa Unión. Foto: Fernando Nicola.
En simultáneo, Leo planifica la estrategia para neutralizar a un rival que no llega en un buen momento pero que dispone de jugadores capaces de cambiar la historia ante el más mínimo descuido.
Finalizado el entrenamiento de este jueves en el Predio Casa Unión, el propio técnico rojiblanco brindó una rueda de prensa donde repasó lo hecho contra el rojo y empezó a vislumbrar el gran partido del domingo por la noche en Santa Fe. Madelón comenzó diciendo que “esta mañana hablamos del partido pasado que fue muy bueno y listo, hay que seguir ahora demostrando que no fue casualidad".
"Ahora hay que desafiarse otra vez contra un club grande que tiene buenos jugadores. Nosotros también estamos bien, así que podemos hacer un buen partido. Nos estamos preparando y ojalá que lleguemos todos bien”, agregó.
Siguiendo por esta línea, la cabeza del cuerpo técnico rojiblanco expresó: “Nosotros estuvimos bien, tenemos un buen porcentaje de local y de visitante también. El equipo está rindiendo, tiene que seguir así y no confundirse, no creer que es más que nadie, no pensar que vamos a dar más porque viene un grande y después vemos con el otro".
"Nosotros tuvimos una virtud el martes que fue no saltear el partido de Independiente porque todos pensaban en este. Y nos propusimos que teníamos que hacer ruido en el mundo del fútbol, haciendo daño ahí en esa cancha”, sumó Leo.
Cerrando el análisis de lo que dejó el 4 a 4 en cancha de Independiente, Madelón se mostró positivo y señaló: “Si bien no pudimos traernos todo, por lo menos hicimos un partido muy correcto donde por momentos los superamos. Eso ya pasó, ahora viene un rival distinto, con una forma de jugar distinta y con jugadores muy buenos que si te distraes y tenés algún error lo pagás".
"También podes hacerle daño porque ellos también se equivocan. Queremos que la gente disfrute del espectáculo y nosotros tenemos que estar bien concentrados ahí adentro del campo de juego”, concluyó.
En otro tramo de la charla con los medios santafesinos, el DT de Unión analizó el presente del rival de turno, hablando además de lo sucedido en el empate con el ciclón del miércoles por la noche: “Fue un partido parejo, por ahí Boca quería más y San Lorenzo lo cerraba, entonces no se dio mucho lugar a que haya situaciones de gol. Boca tiene individualidades muy buenas".
"No hay que dejarlos despertar y nosotros ser nosotros, no cambiar porque viene este rival. Tenemos que seguir haciendo lo mismo, ser un equipo simple, dinámico y que corre mucho. No tenemos que esconder nada tampoco, si hacemos eso podemos hacer un buen partido” destacó el técnico de Unión.
Volviendo a lo hecho por sus dirigidos, Madelón comentó: “A mí me gustó mucho lo del el otro día. Yo me sentí feliz porque vi un equipo que me gustó mucho como jugó, muy simple, muy ancho, sin mezquindad. Fuimos y generamos varias situaciones en la cancha independiente, hicimos muchos goles y estuvimos bien pero eso es un partido y después tenés que ratificarlo".
"Si bien venimos bien, ahora viene un rival bravo y hay que hacer hincapié en todos los detalles. Hay que seguir igual, con carácter y haciendo que la gente se sienta identificada con el equipo. A mí me gusta eso y todas esas cosas suman y nos hacen sentir bien”, expresó.
Madelón se mostró satisfecho con el andar de su equipo. Foto: Fernando Nicola.
En otro tramo de la rueda de prensa de este jueves en Casa Unión, a Madelón se lo consultó por las opiniones positivas que su equipo viene despertando en el ámbito futbolero a nivel nacional.
Sobre esto, el nacido en Cafferata reveló: “Yo voy mucho a Buenos Aires o hablo con amigos y nos están mirando. Todos dicen mirá a Unión, el otro día se prendió el mundo del fútbol porque salió un partidazo y la verdad que yo lo sentí así en cancha de los dos lados porque Independiente tiene muy buenos jugadores".
"Creo que es un respeto bien ganado, los importantes son los jugadores que entienden el mensaje. Nosotros pasamos toda la semana en cancha laburando, pero los que actúan después son ellos que conviven con la presión externa que hay en una cancha y la manejan bien tanto de visitante como de local”, agregó.
Consultado acerca de la recuperación que viene realizando Estigarribia y las alternativas que maneja en caso de no poder utilizarlo el domingo, Madelón comentó: “Chelo está con los puntos. Tiene muchos puntos y hasta el domingo no vamos a saber si está porque él vive mucho del juego aéreo. Para nosotros es importante pero si no está hay otro que va a estar bien y listo. Ojalá que esté".
"Tenemos jugadores como Colazo, como el DAD que está muy bien. También tenemos a Misa (Aguirre) que es una buena alternativa de delantero porque tiene buen juego aéreo y es rápido. Hay opciones pero ni las pensamos todavía, están todos competitivos, todos tienen ganas de entrar y están bien”, destacó Leo.
En el final, Madelón se tomó tiempo para destacar la buena convivencia con la que se trabaja a diario en el predio Casa Unión y la importancia que eso tiene en el buen presente de sus dirigidos: “Es una sinergia que hay generada acá adentro. Está la reserva ahí y yo llamo a los chicos para que se sumen".
"El otro día hicimos un táctico con los chicos y los felicité porque salió muy bien. Ellos hacían de Independiente y nos tenían que atacar y tener el control de la pelota y después se dio así el partido. Eso habla bien de cómo nos estamos llevando”, indicó Leo.
Sobre el final de la charla, y acerca de la competencia interna en el plantel que conduce, Madelón manifestó: “El que hoy le toca estar fuera alienta porque sabe que necesita esa competencia y esta preparado. Si el titular se resbala y tiene que salir, hay otro que está bien. Eso hace que vaya creciendo el equipo. Nosotros con el cuerpo técnico también estamos muy metidos todo el día".
"Nos sentimos bien, contentos y disfrutando que viene Boca. Cuando nacés y empezás a tener uso de razón y te dicen che, vas a jugar un partido de fútbol, ¿contra quién querés jugar? Con Boca o River. Yo estoy bien, ¿cómo no vamos a estar bien para este partido?”, concluyó el entrenador de Unión.