Palpitó el gran partido contra Boca

Madelón: “El equipo está rindiendo, tiene que seguir así y no confundirse”

Con el recuerdo fresco de lo sucedido el martes en Avellaneda y a menos de 72 horas del cruce con otro de los “grandes” el fútbol argentino, Leo se mostró satisfecho con el andar de sus dirigidos en lo que va del Apertura. No descartó a Estigarribia y aseguró que “su” Unión no cambiará la búsqueda a pesar de la jerarquía del rival de turno.