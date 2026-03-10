Unión en la previa a Independiente entre renovaciones y lesiones

En la previa del partido que disputará este martes ante Independiente, el club Unión de Santa Fe anunció una novedad importante vinculada al futuro de uno de sus jugadores surgidos de las divisiones inferiores.
El zaguero Ludueña extendió su relación con la institución rojiblanca y se renovó el parte médico con dos bajas.
En la previa del partido que disputará este martes ante Independiente, el club Unión de Santa Fe anunció una novedad importante vinculada al futuro de uno de sus jugadores surgidos de las divisiones inferiores.
A través de sus redes sociales, la institución confirmó la renovación del contrato del defensor Juan Pablo Ludueña, quien extendió su vínculo con el club por varias temporadas más.
El club informó que el futbolista continuará ligado a la institución hasta diciembre de 2029. En el anuncio oficial se destacó que se trata de un jugador formado en las divisiones juveniles del equipo santafesino.
Según se comunicó desde la entidad, “el defensor surgido de las divisiones formativas tatengues extendió su contrato hasta diciembre de 2029 y firmó su vínculo acompañado por el director deportivo Santiago Zurbriggen”.
La renovación se dio en la antesala de un nuevo compromiso del equipo en el torneo local.
Por otra parte, el club también difundió información sobre la situación física de algunos jugadores del plantel profesional.
En el caso del arquero Federico Gomes Gerth, el parte médico indicó que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El futbolista será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.
En tanto, el jugador Nicolás Paz sufrió un traumatismo en el tobillo derecho y deberá realizar tratamiento kinésico para su recuperación.
De cara al encuentro frente a Independiente, el entrenador mantendrá la misma formación que utilizó en los partidos anteriores ante Sarmiento y Instituto.
La alineación será con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Cuello; Tarragona y Estigarribia.
El encuentro se disputará este martes a las 19.45 y tendrá como árbitro a Andrés Merlos.
Una vez finalizado el partido, el plantel regresará inmediatamente a la ciudad de Santa Fe para comenzar la preparación del próximo compromiso ante Boca Juniors, que se jugará el domingo en el estadio 15 de Abril desde las 22 horas.