Unión no quiere quedar en rojo en su visita a Independiente
El equipo de Madelón se enfrenta este martes, desde las 19.45, ante el elenco de Gustavo Quinteros. Es uno de los partidos más atractivos de la fecha. Dirige Merlos y el domingo se viene Boca a la avenida.
Tarragona y un festejo de gol que se ha convertido en costumbre para el delantero rojiblanco. Foto: Facundo Luque.
Unión tiene en la mira a Independiente y no solo es un reto con la actualidad, que lo encuentra al Tate encaramado en las primeras posiciones de la zona y con una racha positiva de tres victorias al hilo; sino también con la historia y con una racha que podría cortar en caso de ganar en Avellaneda, ya que allí no consigue triunfos desde 1998, cuando al equipo lo dirigía Mario Zanabria y Unión venció a Independiente por 1 a 0 con gol de Martín Perezlindo.
Ese día, Unión formó con Pablo Cavallero (luego reemplazado por Llinas); Ariel Donnet, Trota, Biaggioni y Moner; Bourdier, Vera, Olivera y Cabrol; Perezlindo (reemplazado por “Cari Cari” Noriega) y Gigena (después ingresó Garro). El técnico de Independiente era nada menos que el Flaco Menotti y su equipo formó con Scoponi; Ramírez, Pena, Gabriel Milito y Cristian Díaz; Hanuch, Carrizo, Víctor López y Garnero; Cristian Gómez y Claudio Graf.
Desde allí en más, incluso cuando tuvieron que enfrentaron en la divisional de ascenso, todos los choques entre Unión e Independiente, en Avellaneda, terminaron con victoria del Rojo o a lo sumo con algún empate arañado por el Tate. Los últimos tres partidos en cancha de Independiente terminaron con triunfo del local y Unión cosechó su último punto en Avellaneda en 2013, cuando al equipo lo dirigía Sava y llegó a la igualdad a través de un tanto de Braian Aleman.
Volviendo al presente, el mejor antecedente que trae Unión es el de haber logrado tres triunfos en serie en una semana, con las victorias ante Aldosivi, Sarmiento e Instituto, estas dos últimas en carácter de visitante.
El paro ordenado por la Afa hizo que Unión no jugase el partido con Talleres en el 15 de Abril, que se postergó hasta el cierre del torneo y se disputará luego de la última fecha. Así, el equipo de Madelón deberá afrontar su tercer partido consecutivo como visitante.
Además, será en el marco de una semana muy atractivo, pues tras visitar este martes a las 19.45 a Independiente, Unión esperará la visita de Boca, hecho que se producirá el domingo venidero a las 22 en el 15 de Abril.
En cuanto al equipo, la recuperación de Maizon Rodríguez (para él, vino muy bien el paro) hizo que Madelón confirme a los mismos jugadores que vienen jugando y que ya conforman la base titular del equipo. Ludueña le está ganando el mano a mano a Fascendini y le quitó el puesto, mientras que lo propio ocurre con Cuello, que es el volante por izquierda en el que más se está respaldando Madelón en este momento del torneo.
Aleman inicia la carrera de su festejo, la noche del 1 a 1 en Avellaneda en 2013.
Unión logró sumar 9 sobre 9 y en los últimos dos partidos convirtió cinco goles de visitante, hecho auspicioso aunque todavía estén faltando los goles de uno de los delanteros del equipo: Marcelo Estigarribia.
El equipo se ha estabilizado, encontró un buen funcionamiento y equilibrio. El 4-4-2 de Madelón es un libreto que el plantel tiene bien aprendido, pero, como ya se dijo, es bueno que el tránsito sea lo más allanado posible a la clasificación, pero el “verdadero torneo” arranca en los play off. Y los últimos antecedentes indican que triunfa el que mejor termina. Le pasó a Platense, que entró séptimo y fue campeón; y también a Estudiantes, que entró octavo y ganó una nueva estrella.
Independiente es un rival duro, Quinteros le ha encontrado la vuelta, tiene jugadores muy interesantes como su arquero Rey, como Kevin Lomónaco (por el que el club de Avellaneda consideró insuficiente un ofrecimiento de casi 7 millones de dólares que recibió el año pasado), el fútbol que le pueden dar Montiel, Marcone y Malcorra, más la peligrosidad de Abalos y Abaldo arriba. Es un rival duro, pero también lo será Unión para este Independiente que viene de conseguir un buen triunfo ante Central Córdoba y está allí, expectante en la tabla de posiciones.
En consecuencia, la formación de Unión para enfrentar a Independiente será la misma que jugó con Sarmiento y con Instituto: Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Cuello; Tarragona y Estigarribia.
El partido dará comienzo a las 19.45, será dirigido por Andrés Merlos (que el fin de semana estuvo en la reunión de clubes y dirigentes del interior con Tapia y Toviggino porque es el presidente de la Liga Alvearense de fútbol) y el plantel rojiblanco retornará de inmediato a Santa Fe para empezar a preparar el encuentro con Boca del domingo que viene en el 15 de Abril, a partir de las 22.
A la espera de la visita de Boca
A própósito de este gran partido, Unión ya puso a la venta los bonos para el gran partido del domingo que viene, cuando llegue Boca a Santa Fe para visitar a Unión.
Como primera medida, el club confirmó que NO PAGARÁN los menores de 17 años incluidos en las categorías juvenil, cadete, menor e infantiles. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta, es que no habrá venta física, sino que todo se realizará online.
Respecto de la venta de los bonos para aquellos socios que van a las tribunas populares y que deberán pagar los 20.000 pesos del valor del bono, la venta ya se inició en la página de club, como así también para los socios y no socios que pretendan comprar plateas.
Los menores que tienen plateas deberán ingresar a la página y hacer el trámite de compra que será a un costo de cero pesos para que e habilite la platea y puedan ingresar a la misma.
En cuanto a los que no son socios y pagarán entrada general, la venta se habilitará 48 horas antes del partido, es decir el viernes de la semana que viene. El valor de la entrada será de 80.000 pesos la general, 60.000 pesos para los jubilados no socios y 50.000 pesos para menores no socios.