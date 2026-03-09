Va a una cancha siempre difícil

Unión no quiere quedar en rojo en su visita a Independiente

El equipo de Madelón se enfrenta este martes, desde las 19.45, ante el elenco de Gustavo Quinteros. Es uno de los partidos más atractivos de la fecha. Dirige Merlos y el domingo se viene Boca a la avenida.