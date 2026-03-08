Unión y un “no hay dos sin tres”, de visitante,
más que complicado en su visita a Avellaneda
Viene engolosinado el equipo de Madelón por las tres victorias seguidas, dos de ellas de visitante. Está en el mejor momento del torneo, pero tiene un rival duro enfrente. El equipo de Leo genera confianza.
Leonardo Madelón, un entrenador simple, sencillo, que encontró el equipo y lo respeta. Está en su mejor momento en el torneo.
Unión viene logrando cosas interesantes en los últimos tiempos, sobre todo en la semana pasada, cuando ganó tres partidos en siete días, algo que - si vamos a la frialdad de la cantidad específica de días -, no se lograba desde 1978 y se había acercado en el 2001, cuando con Nery Pumpido de DT, Unión hilvanó tres en ocho días.
¿Fue perjudicial el paro para Unión?, relativamente. Primero, la cantidad de días no es importante (nueve entre el partido con Instituto y el que vendrá el martes ante Independiente); y segundo, porque vino bien el descanso para un plantel “baqueteado” por tantos viajes y partidos, y que le viene dando una gran respuesta al técnico, que no hace cambios, mantiene la base y ha encontrado una formación titular que responde.
También, si agregamos un tercer aspecto, la postergación de la fecha que debía disputar ante Talleres de Córdoba y que se pasa al cierre del torneo, le vino bien a Maizon Rodríguez para dejar atrás ese entorsis de tobillo que lo marginó tempranamente del partido en Córdoba y dio lugar al ingreso de un Fascendini que ahora está relegado por las buenas actuaciones de Ludueña.
Madelón dijo en varias oportunidades que sentía que ese puesto (el de los marcadores centrales) estaba bien cubierto. Encontró muy buena respuesta en Maizon Rodríguez (una de las revelaciones) para suplantar la salida de Pardo en medio del último Clausura; logró buena complementación con Fascendini y cuando alguno de los dos faltó, apareció este Juan Pablo Ludueña de muy buenas actuaciones que le da mucha confianza a Madelón y a sus propios compañeros.
Por si faltase algo más, está también Nicolás Paz, otrora titular con el Kily González cuando el anterior DT armaba aquella línea de cinco que le dio dividendos en otros momentos, junto con Pardo y con Corvalán. Hoy, Paz es suplente, Corvalán recién ahora está volviendo a ser tenido en cuenta por Madelón (al menos para jugar unos minutos en un amistoso) y Pardo está en Racing.
Un festejo al que Unión se acostumbró en los últimos dos partidos de visitante. Hizo cinco goles en dos encuentros afuera del 15 de Abril.
Braian Cuello ha cubierto satisfactoriamente ese puesto de volante por izquierda en el que Madelón probó distintas variantes. Arrancó Fragapane, lo intentó con Palavecino y hasta movió a Del Blanco en un par de partidos a esa posición de mediocampista, dándole rodaje a Bruno Pittón en el puesto de lateral. Cuello aprovechó su oportunidad y en el primer partido de titular “mojó” ante Sarmiento de Junín. Suficiente para que Madelón lo ratifique ante Instituto y así también lo será ante Independiente, el martes.
Todo lo demás funciona en Unión. ¿Qué falta?, el gol de Estigarribia. Se tiene que sacar esa “mufa” de encima que lo lleva, por ejemplo, a marrar una situación muy clara e inmejorable como la que tuvo en Córdoba, con aquel pase de Solari que no acertó al arco desde la raya del área chica y con un arquero casi vencido. El “Chelo” hace muchas cosas bien y es lo que Madelón rescata también. Es solidario, sabe aguantar la pelota, gana de arriba y conoce ese oficio de “pivotear” con la marca de los centrales detrás suyo y respirándole en la nuca. Pero tiene que volver al gol, porque eso (el gol) es lo que envalentona a los delanteros. Y si no, hay que preguntarle a Tarragona.
Evidentemente, Del Blanco se siente más a gusto cuando juega de marcador lateral y arranca desde más atrás. El puesto de volante no lo desconoce, porque ha sido el suyo en buena parte de su carrera en inferiores y también cuando llegó al plantel profesional. Pero esos 20 metros de arranque desde más atrás, lo potencian cuando pasa al ataque. Así lo demostró ante Instituto, subsanando su error en el gol de la Gloria (reconocido por el propio Del Blanco en un muy buen gesto) y armando una jugada personal que continuó en Palacios y finalizó con el “bombazo” del lateral que le dio a Unión la ventaja a su favor.
Es un muy buen momento de Palacios y un gran pasaje de Profini, otro que le está dando una gran respuesta al técnico y también al equipo. Profini hizo que la gente se olvide de Mauricio Martínez y su salida del club, que en algún momento se sintió hasta que el volante empezó a tener muy buenas actuaciones, la mejor de ellas coronada en la cancha de Sarmiento de Junín con tres asistencias de gol.
Otro de los argumentos a su favor que lleva Unión a Avellaneda para jugar con Independiente en el tercer partido consecutivo de visitante que le toca, al margen de la muy buena racha de victorias, es que el equipo sabe a qué juega. Hay una identidad, basada en el concepto principal de ser un equipo competitivo y duro para cualquiera y que sale a ser protagonista en todos los escenarios. Unión no tiene el sentido de la especulación incorporado. O por lo menos, eso es lo que parece. Madelón pide orden, equilibrio y que jueguen bien juntitos, sin otorgar demasiado espacio entre líneas. En definitiva, un equipo corto, que mantenga esa imagen de solidez y no se desordene, como principal premisa.
La “carrera” en esta clase de torneos, es corta. Pero gana el que mejor llega en la parte final. Unión hizo un muy buen Clausura 2025, se convirtió en un equipo confiable (como ahora), con una muy buena sumatoria de puntos de visitante. Clasificó segundo y tenía el camino abierto para llegar a la final jugando todos los partidos de local, pero en el primero perdió con Gimnasia, equipo al que había vencido incuestionablemente – y de visitante – en la fase clasificatoria. Y ese mismo Gimnasia llegó a la semifinal y cayó ante un Estudiantes que parecía eliminado cuando perdió en la última fecha con Argentinos Juniors, pero entró octavo gracias a los resultados de los otros partidos, entre ellos el empate de Unión ante Belgrano.
Al camino, Unión lo está recorriendo bien. Y ahora tiene dos partidos seguidos ante dos grandes lleno de obligaciones por un pasado inmediato para nada bueno. Independiente y Boca están sufriendo esta paridad notable que tiene el fútbol argentino. Paridad que se ve reflejada por la propia idioscincracia del fútbol argentino, por el hecho de jugarse torneos cortos y no por la cantidad de equipos que torna inviable la realización de un torneo en el que el verdadero principio de “competencia” se respete. ¿Cuál sería?, el de jugar todos contra todos y en cada cancha. Con 30 equipos, es imposible que suceda.
¿Y para el martes?
Maizon Rodríguez se ha recuperado luego de abandonar el campo de juego de manera prematura ante Instituto y seguramente será titular el martes en Avellaneda.
Con Maizon Rodríguez recuperado, Madelón, fiel a su estilo, repetirá formación: Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Cuello; Tarragona y Estigarribia serán los que saldrán a jugar el partido con Independiente, en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.