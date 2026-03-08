El Tate, ante Independiente

Unión y un “no hay dos sin tres”, de visitante, más que complicado en su visita a Avellaneda

Viene engolosinado el equipo de Madelón por las tres victorias seguidas, dos de ellas de visitante. Está en el mejor momento del torneo, pero tiene un rival duro enfrente. El equipo de Leo genera confianza.