Unión, el bono ya está a la venta, Maizon y la seria lesión del arquero Gomes Gerth

Tal como lo anticipó El Litoral, Unión ya puso a la venta los bonos para el gran partido del domingo de la semana que viene, cuando llegue Boca a Santa Fe para visitar a Unión, en el partido que se jugará en el 15 de Abril a partir de las 22.
Pensando en el partido del martes, ante Independiente, si llega Maizon no habrá cambios en el equipo de Madelón. Los bonos obligatorios para el partido ante Boca, del domingo 15, ya están a la venta.
Como primera medida, el club confirmó que NO PAGARÁN los menores de 17 años incluidos en las categorías juvenil, cadete, menor e infantiles. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta, es que no habrá venta física, sino que todo se realizará online.
Respecto de la venta de los bonos para aquellos socios que van a las tribunas populares y que deberán pagar los 20.000 pesos del valor del bono, la venta ya se inició en la página de club, como así también para los socios y no socios que pretendan comprar plateas.
Los menores que tienen plateas deberán ingresar a la página y hacer el trámite de compra que será a un costo de cero pesos para que e habilite la platea y puedan ingresar a la misma.
En cuanto a los que no son socios y pagarán entrada general, la venta se habilitará 48 horas antes del partido, es decir el viernes de la semana que viene. El valor de la entrada será de 80.000 pesos la general, 60.000 pesos para los jubilados no socios y 50.000 pesos para menores no socios.
Si bien Unión no ha dado todavía el parte médico (recién se conocerá el martes de la semana que viene), El Litoral está en condiciones de adelantar que la lesión de Federico Gomes Gerth, el arquero suplente rojiblanco, es grave (podría ser una rotura de ligamentos cruzados) y, por lo tanto, estará al margen de la actividad durante varios meses.
Desgraciadamente, para el juvenil arquero que llegó a Unión a mitad del año pasado, esta lesión lo toma en un momento en el que venía siendo el suplente de Mansilla en la mayoría de los partidos (6 sobre los 8 que se disputaron hasta el momento), lo cual habla a las claras de la confianza que estaba depositada en este arquero que, alguna vez, fue convocado como cuarto arquero a la selección argentina.
Lucas Meuli es el que aparecerá ahora con las mayores chances de ser el suplente el martes en Avellaneda. En el partido amistoso con Sportivo Las Parejas no tomó parte debido a una molestia. Y teniendo en cuenta este problema de Gomes Gerth, se prefirió no arriesgarlo para que pueda estar en el partido ante Independiente.
La recuperación de Maizon Rodríguez va “viento en popa” y es muy posible que llegue bien al encuentro con Independiente, luego del entorsis de tobillo sufrido en el partido del domingo pasado ante Instituto, en Córdoba.
Si Maizon Rodríguez está en condiciones, será titular y saldrá del equipo Fascendini, que fue quien lo reemplazó cuando se jugaban 20 minutos del partido en la Docta, continuando en el equipo titular el juvenil Juan Pablo Ludueña, que viene jugando con soltura, solidez y regularidad.
En cuanto a Claudio Corvalán, jugó alrededor de 45 minutos en el partido ante Sportivo Las Parejas. Si bien se trata de un amistoso, ya el “Mugre” está jugando, acumulando minutos de fútbol y esto es bueno por si en algún momento se lo necesita.
Suponiendo que no pueda estar Maizon Rodríguez, asoma Nicolás Paz como el único zaguero central con cierta experiencia para integrar el banco de suplentes, más allá de que Madelón ha referenciado a los chicos que están en la reserva de Trionfini, como son los casos de Isla, Faggioli y Aimar.
Partiendo también de la base que si Madelón confirmó, de un partido a otro con apenas 72 horas de recuperación y dos viajes en el medio, el mismo equipo para jugar con Instituto que el que había puesto en cancha contra Sarmiento, de más está decir que si se recupera Maizon Rodríguez, el equipo para enfrentar a Independiente será el mismo que arrancó en el Mario Alberto Kempes cordobés.
Es decir, Mansilla; Vargas (tiene cuatro amarillas), Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Cuello; Tarragona y Estigarribia, sería el 11 titular. En el caso de que no juegue Maizon, aparecerá Fascendini como titular.
Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, rival del Tate el próximo martes, tenía la intención de aprovechar la postergación de la novena fecha del Torneo Apertura, en la que el Rojo debía visitar a San Lorenzo, para realizar pruebas, ensayar variantes tácticas y también para darles rodaje a algunos futbolistas que no son titulares. La idea era disputar dos encuentros amistosos, uno para los titulares y otro con un equipo compuesto por futbolistas alternativos. Los partidos se iban a jugar en el Libertadores de América - Ricardo Bochini.
El duelo contra Atlanta finalmente no se llevó a cabo. Desde la AFA les notificaron a ambos clubes que el paro no solo rige para partidos oficiales, sino también para amistosos. De esta forma, el entrenador del Rojo se quedará con las ganas de probar a su equipo frente a un adversario y deberá conformarse con realizar una práctica de fútbol de cara al duelo del martes ante Unión.
"Independiente es un club muy grande, con mucha historia. Siempre me generó mucho interés venir, creo que todo entrenador desea en algún momento dirigir a Independiente. Nosotros llegamos en un momento que no era ideal, con varios partidos sin ganar. Conseguimos equilibrar bastante la situación, pero todavía falta", expresó en ESPN.
"Si puedo conseguir un título con Independiente sería maravilloso, algo inigualable, es un equipo que hace mucho tiempo no consigue un campeonato local y sería lo máximo para nosotros y la gente. Todavía estamos ensayando para encontrar esa continuidad en el buen juego", añadió.
Por otra parte, Quinteros se refirió a Gabriel Ávalos, quien se quedará en el Rojo a pesar de que estuvo en el radar de Fluminense en este mercado de pases: "El equipo le genera más situaciones, lo asisten y él está muy motivado así que lo aprovecha. Nuestra idea de trabajo es mantener lo mas seguido posible el nivel que tuvimos contra Lanús y es algo que nos está costando. En muchos momentos el equipo tiene buen funcionamiento".
Además, fue consultado sobre el nivel de Iván Marcone y Rodrigo Fernández Cedrés: "Para mí hoy los dos son titulares. La diferencia es que en mis equipos suelo utilizar un solo jugador con características de pivote, no tengo dudas de que el equipo va a jugar bien sin importar quién de los dos esté. Intentamos alternar para que si alguien falta los demás estén preparados y dentro del funcionamiento".
Además, Quinteros elogió a Kevin Lomonáco, una de sus grandes figuras, luego de haber decidido mandarlo al banco en el duelo con Gimnasia de Mendoza de manera sorpresiva. "Es un jugador que no siente presión, juega bien en la mayoría de los partidos. Puede cometer errores pero el que no los tiene es porque no intenta nada nuevo. Me hace acordar a Valentín Gómez en su estilo de juego y en su personalidad. Me gusta salir desde abajo sin correr demasiados riesgos, y tengo muy buenos centrales. El equipo grande siempre tiene que ser protagonista", aseguró.
Luego del parate por el paro de la AFA para este fin de semana, el Rojo retomará el Apertura en el duelo con Unión, el próximo martes 10 de marzo en condición de local. Independiente marcha cuarto en la Zona A, con 13 puntos, a 5 de Vélez, el líder del grupo. Unión está en el tercer puesto, por encima de Independiente.