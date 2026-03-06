Temas tatengues

Unión, el bono ya está a la venta, Maizon y la seria lesión del arquero Gomes Gerth

Pensando en el partido del martes, ante Independiente, si llega Maizon no habrá cambios en el equipo de Madelón. Los bonos obligatorios para el partido ante Boca, del domingo 15, ya están a la venta.