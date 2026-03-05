Dos grandes en cinco días

Asoma el Rojo pero Unión piensa en Boca: ¡cobran el Día del Club!

El martes 10 el equipo de Madelón pisará el Libertadores de América y el domingo 15 recibirá al Xeneize en el 15 de Abril. Los socios del Tate pagarán 20.000 pesos y los no socios 80.000: socios menores de 17 años ingresan gratis.