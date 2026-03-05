Asoma el Rojo pero Unión piensa en Boca: ¡cobran el Día del Club!

Después del paro de este fin de semana, Unión vivirá una de las semanas más movilizadoras del año en Primera División, ya que en cinco días se cruzará en el camino de dos grandes del fútbol criollo con el plus de la gran remontada del equipo de Leonardo Carol Madelón: el martes 10 irá al mítico Libertadores de América para visitar a Independiente y el domingo 15 recibirá al ahora goleador Boca (3-0 a Lanús).
Para este cruce con el Rey de Copas, Unión tendría dos buenas noticias (Maizon adentro en la cueva y Colazo recuperado). Pero, si bien antes hay que jugar en Avellaneda contra Independiente, gran parte del Mundo Unión ya palpita el esperado cruce con Boca, el domingo 15 desde las 22 y en el reducto de López y Planes.
Para este cruce del Tate con Boca, los dirigentes resolvieron implementar “El Día del Club”, con algunas particularidades, pensando en el impacto para los bolsillos de los hinchas y socios tatengues:
- Los socios de Unión pagarán 20.000 pesos: podrán adquirir el mismo de manera física o por el sistema on line de la institución. “Se lo carga en el carné y listo; es un trámite simple y pensamos en un monto mínimo”
- Los socios de Unión hasta 17 años no deben comprar el bono e ingresan gratis para ver Unión-Boca
- Los no socios: 80.000 pesos. Este rubro se habilitará, únicamente vía web, tres días antes del partido. El sistema de ticketera tradicional dará la posibilidad de pagar esos 80.000 financiado en cuotas con tarjetas de crédito
Mientras Leo Madelón recupera soldados para ir al Libertadores de América, el martes que viene contra Independiente, se conoció un duro revés para un ex Unión, futbolista por el cual el Tate es propietario del cincuenta por ciento de la ficha.
“El TAS falló en contra de la Federación de Malasia: el jugador de Vélez Imanol Machuca, Rodrigo Holgado y Facundo Garcés deberán cumplir con la sanción de doce meses de suspensión. Además de los futbolistas “albicelestes”, también alcanzó el castigo a Gabriel Arrocha, João Vitor Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.
La prohibición de jugar partidos comienza hoy, 5 de marzo de 2026, con crédito por el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, inclusive, cuando la prohibición se cumplió efectivamente.
El Panel decidió que solo se aplicará a los partidos y no a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Esto significa que pueden reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes durante la prohibición.
En consecuencia, las apelaciones de los jugadores fueron parcialmente estimadas y las sanciones fueron parcialmente modificadas respecto al fallo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. En el plano económico, la decisión de la FIFA de imponer una multa de 350.000 CHF a la FAM se mantiene vigente.
Teniendo en cuenta los dos períodos de suspensión que atravesaron los siete futbolistas, en total acumulan cuatro meses de la sanción.
De esta manera, los implicados deberán sumar otros ocho meses para completar la suspensión de un año. A diferencia de lo sucedido previamente, en este lapso podrán entrenar en los clubes.