Unión anunció el Día del Club para el partido con Boca: cuánto valdrá la entrada

La Comisión Directiva del Club Atlético Unión anunció que hará uso del Día del Club para el partido del equipo de primera división de fútbol ante Boca Juniors.
La Comisión Directiva hará uso de la jornada anual para el próximo domingo 15 de marzo.
La Comisión Directiva del Club Atlético Unión anunció que hará uso del Día del Club para el partido del equipo de primera división de fútbol ante Boca Juniors.
Se trata del cobro del famoso bono el día 15 de marzo por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA ante el Xeneize.
Ante la suspensión de la fecha el siguiente fin de semana en la que el equipo de Leonardo Carol Madelón debía recibir a Talleres de Córdoba, el rojiblanco acumulará tres partidos de visitante y recién en la otra semana será local en el 15 de Abril.
Según la información de Unión, el bono para socios tendrá un valor de $20.000, mientras que los no socios deberán abonar $40.000 para poder ingresar al estadio en el complicado duelo ante Boca.
Dentro de la información destacada se resalta que los menores de 17 años estarán exentos del pago del bono, por lo que podrán acceder sin abonar este adicional, abonando entrada o cuota, dependiendo de su condición.
Boca superó de punta a punta y goleó por 3-0 a Lanús, reciente campeón de la Recopa Sudamericana 2026, en un partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, que adeudaban de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de AFA.
El primer gol del partido lo marcó el volante Santiago Ascacibar, en 14 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Miguel Merentiel sentenció el triunfo en 29 minutos de la primera parte y 19 de la segunda.
El “Xeneize” abrió el marcador con una volea desde el borde del área del mediocampista Santiago Ascacibar, a los 14 minutos, mientras que el delantero Miguel Merentiel convirtió de cabeza, en 29 minutos, para el 2-0 parcial.
A los 19 minutos, un excelente pase en profundidad del mediocampista de la Selección Leandro Paredes rompió líneas y dejó mano a mano a Merentiel, que encaró ante el desesperado achique del arquero rival, a quien desairó picando la pelota por encima de su cuerpo para el 3-0.