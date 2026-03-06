La noche que Monzón, siendo campeón del mundo, peleó en la cancha de Unión

El festival boxístico se desarrolló en el estadio de fútbol “15 de Abril” del club Atlético Unión, ante una multitud que colmó las tribunas -en el sector denominado popular-, con la asistencia en el ring-side del promotor del estadio Luna Park y apoderado del monarca universal, Juan Carlos “Tito” Lectoure.
También estuvieron el titular del Consejo Municipal de Boxeo, Dr. Iván Alberto Raimondi; el Dr. Luis Evaristo Serrano, médico de dicho organismo, el intendente municipal de facto, Conrado Puccio y autoridades provinciales.
El campeón del mundo, Carlos Monzón (73,500), subió al cuadrilátero con un kilogramo más de cuando el 7 de noviembre de 1970, despojó de la corona de esa división a Giovanni Benvenuti, en el Palacio de los Deportes de Roma, al superar por nocaut en el décimosegundo capítulo, mostrando amplia superioridad y paralizó al país, estallando al término de la hazaña de enorme alegría, aunque para la gran mayoría del periodismo y el público porteño adepto al deporte de los puños, que no creían en la capacidad y potencia de los puños del santafesino, era una pelea imposible para Carlos.
¿Quién era el oponente?
Su ocasional oponente resultó ser Roy Lee (72,100), de 26 años, natural de Jamaica, campeón de su país desde 1965, con 19 peleas en el campo rentado. En su último compromiso había perdido por decisión con el argentino Juan Carlos Durand, nacionalizado italiano, campeón europeo de esa categoría.
Lee se consagró campeón de Jamaica cuando superó por puntos a Rudolpk Bent. Asimismo, había superado en dos ocasiones a Johnny Gumbs, lo propio había concretado frente a Juan Carlos Ponder, Floyd Dargley, Joe Moss, George Johnson, Wendel Joseph, Sonny Floyd y Bojak Mat Donovan, entre otros contendientes.
Pesaje y revisación médica
Al mediodía en las instalaciones de la Avda. López y Planes 3553, se desarrolló el acto del pesaje y la revisión de ambos púgiles, bajo la supervisión profesional del médico, Dr. Serrano y del Dr. Raimondi de la organización del espectáculo; además de los púgiles y sus asistentes técnicos.
Amplia superioridad
Desde el inicio del combate, el pupilo de Amilcar Oreste Brusa, mostró sus cualidades y el momento excepcional que estaba pasando, con la ocupación del centro del cuadrilátero, con el fervoroso aliento de la parcialidad, aplicando golpes precisos con ambas manos, buscando la pelea corta, sus envíos precisos eran sentidos por el hombre de color centroamericano.
El Negro Olmedo con Carlos Monzón, leyendo El Litoral. Foto: Archivo
Rápida definición
En el segundo capítulo, se definió la pelea en favor del boxeador santafesino, sus brazos largos fueron abriendo el camino, un golpe en la zona baja fue sentido por su oponente, siguiéndole uno-dos en el cuerpo, cayendo al tapiz el boxeador visitante, parando el juez Héctor Notaris el desigual encuentro ante la algarabía de los aficionados santafesinos que aplaudieron la labor del boxeador local.
Victorias de santafesinos
El festival pugilístico amateur y profesional determinó las victorias de jóvenes valores surgidos de la escuela dirigida por el Maestro Brusa. En el último encuentro de aficionados, el crédito local, José María Arias, campeón argentino mediano de novicios, se impuso por nocaut técnico en el tercer peldaño al rosarino Eduardo Pereyra.
En el enfrentamiento de semifondo, el peso liviano Aldo Daniel González (61,800), una de las promesas más valorada de esta capital, consiguió derrotar en el primer capítulo a Eduardo Juncos (61), de Rosario.
Un martirio. La zurda de Carlos Monzón hizo estragos en la cara de Mantequilla Nápoles, quien tras el sexto round no se paró de su banqueta a continuar con la pelea. Fue una obra de arte del boxeo aquella pelea de 1974
La serie de éxitos de pugilistas de la Escuela dirigida por Amílcar Brusa, también tuvo una victoria en la Mesopotamia Argentina.
Hugo Mauricio Bidyerán, campeón argentino de peso Gallo, se presentó en Posadas, donde se midió con el boxeador local Aldo Pérez, a quien aventajó por nocaut en el cuarto asalto, tras darle una tremenda golpiza durante el desarrollo de la pelea.