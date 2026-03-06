A 55 años de un hecho muy recordado...

La noche que Monzón, siendo campeón del mundo, peleó en la cancha de Unión

Ante una multitud, Carlos Monzón destruyó al jamaiquino Roy Lee. Fue el 6 de marzo de 1971. Monzón había noqueado en noviembre a Benvenuti y se preparaba para la revancha, que se hizo en mayo.