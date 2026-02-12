Marcos Camino, el líder de Los Palmeras

“Quería despedirme así, pleno, feliz y no dando lástima arriba de un escenario”

El creador del grupo musical más importante de la cumbia le puso cierre a su carrera. “Creo en Dios y el sábado 31 de enero me desperté con la convicción de que era el final”, dijo un hombre que se ha convertido en una verdadera leyenda