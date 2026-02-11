Adiós al acordeón histórico: Marcos Camino anunció su retiro de Los Palmeras

Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, comunicó este miércoles su decisión de bajarse de los escenarios. Lo hizo en un video difundido por los canales oficiales del grupo, con un mensaje atravesado por la emoción y el peso de una vida entera arriba de la cumbia santafesina.
“Nos reunimos… para informarles que yo voy a dejar los escenarios”, dijo Camino, y explicó que la determinación responde a “una cuestión de edad” y “una cuestión de salud”. En el entorno del grupo, su manager habló de recomendaciones médicas y de un alejamiento por tiempo no determinado.
Marcos Camino anunció que dejará los escenarios por edad y salud. Foto: El Litoral
Santa Fe, el termómetro emocional
Camino eligió una fibra íntima para explicar su vínculo con la ciudad y con la historia del conjunto. “Para Los Palmeras y para mí, Santa Fe es la ciudad más importante del planeta”, afirmó, y describió esa presión distinta de tocar ante vecinos, amigos y familiares, donde “siempre la prueba la damos acá”.
En el repaso de hitos, señaló canciones y momentos bisagra. Mencionó “El Bombón” como un antes y un después, y también evocó el cruce con la Filarmónica como un recuerdo que marcó otra puerta de entrada para la banda, más allá del circuito tropical.
Los Palmeras seguirán activos y el reemplazo en escena será Marcos Camino Jr. Foto: Manuel Fabatía
Relevo familiar y continuidad del grupo
La transición ya tiene nombre propio: el lugar de Camino en escena será ocupado por su hijo, Marcos Camino Jr., quien viene trabajando en el universo tropical con su propio proyecto. Desde el entorno de Los Palmeras remarcaron que la actividad del grupo seguirá con normalidad, sin frenar compromisos.
El movimiento llega en un tramo de reconfiguración interna que ya había sacudido al grupo. En junio de 2025, Los Palmeras confirmaron oficialmente la salida de Rubén “Cacho” Deicas y sostuvieron que el conjunto continuaría en actividad, en medio de un conflicto societario y cruces públicos.
Camino, en su despedida, dejó una bendición de ruta para la banda: “Deseo con el alma que todo sea impecable… y que hay Palmeras para rato. Aguanten Los Palmeras”. En el cierre, puso el foco en lo doméstico: la tranquilidad de su casa, sus perros y el tiempo con su familia, especialmente con su esposa.