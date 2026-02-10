Departamento San Cristóbal

Con gran convocatoria, Las Palmeras y Suardi vivieron noches históricas de carnaval

El senador provincial Felipe Michlig participó de los carnavales de Las Palmeras y del multitudinario cierre de los Carnavales 2026 en Suardi, donde destacó el trabajo comunitario, el nivel organizativo y el acompañamiento del Gobierno Provincial para fortalecer estas expresiones culturales que ya son parte del patrimonio regiona