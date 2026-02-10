Con gran convocatoria, Las Palmeras y Suardi vivieron noches históricas de carnaval
Michlig acompañó los multitudinarios carnavales de Las Palmeras y Suardi
El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, participó durante el fin de semana de los carnavales de Las Palmeras y del multitudinario cierre de los Carnavales 2026 de Suardi, dos eventos que convocaron a miles de personas y volvieron a poner en valor el trabajo cultural y comunitario de ambas localidades.
En cada una de las visitas, Michlig felicitó a las comunidades locales por el nivel organizativo y artístico alcanzado, y remarcó el acompañamiento del Gobierno Provincial para continuar consolidando los carnavales como una de las principales expresiones culturales del departamento.
“Continuaremos trabajando para seguir fortaleciendo los carnavales de nuestro departamento, que son el reflejo de un enorme patrimonio cultural regional”, expresó el legislador.
Reconocimiento al trabajo colectivo en Las Palmeras
En Las Palmeras, los legisladores fueron recibidos por la presidenta comunal Dana Marina Astore, quien manifestó su emoción y orgullo por el trabajo realizado durante meses por vecinos y vecinas de la localidad para concretar una nueva edición del carnaval.
Astore agradeció especialmente a quienes participaron de los talleres y a las familias que acompañaron el proceso, destacando el compromiso del Club Deportivo Las Palmeras, institución organizadora del evento. “Fueron muchos días de trabajo y se formó un grupo excelente. Todo se hizo a pulmón, con un enorme esfuerzo colectivo”, señaló.
Durante la noche se destacó la comparsa Mburucuyá, integrada por cerca de 90 participantes entre niñas, niños, jóvenes y adultos, con una fuerte presencia de la batucada.
“Es extraordinario todo el trabajo que han hecho. Estamos viviendo una noche de carnaval como hacía mucho no participábamos”, expresó Michlig, quien también agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
En ese marco, el diputado Marcelo González hizo entrega de una declaratoria de interés, en reconocimiento al valor cultural, social y comunitario que representan la comparsa y los carnavales para la localidad.
Suardi y un cierre multitudinario ante miles de personas
Posteriormente, el senador se trasladó a la ciudad de Suardi, donde se vivió el cierre de los carnavales locales ante una concurrencia estimada en unas 6.000 personas, en una noche cargada de emoción, música y color.
La comparsa Samay Yasí fue una de las grandes protagonistas de la velada y coronó como nueva representante a Clarisa Merlo. Además, fueron elegidos como embajadores Federico Gaido y Fátima Gómez, mientras que Camila Villarreal fue distinguida como bastonera. El reconocimiento a la pareja destacada recayó en Luisina Villarroel y Damián Durán.
El desfile incluyó también la participación de Samay Yasí Menores y de los Adultos Mayores, quienes recibieron un cálido aplauso del público y aportaron un momento especial a una noche que quedará en el recuerdo.
Apoyo provincial y proyección cultural
Al tomar la palabra, Michlig destacó que “los carnavales de Suardi son los más grandes de la región” y aseguró que continuarán contando con el respaldo del Gobierno Provincial para seguir creciendo y consolidándose año tras año.
El cierre musical estuvo a cargo de la reconocida cuartetera Magui Olave, quien durante más de dos horas desplegó sus principales éxitos y puso el broche de oro a una celebración multitudinaria.
Por su parte, el intendente Leandro Gastaldi agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y el trabajo conjunto con el senador Michlig, el diputado González y la diputada Sofía Masutti, destacando que “hay muchísima gente detrás de este evento, lo que permite que los carnavales de Suardi trasciendan la región”.
Finalmente, Gastaldi remarcó que los carnavales se consolidaron como una política de Estado para la cultura local y anunció que el próximo 1° de marzo, en el marco del cierre de los Domingos Musicales, se presentarán Euge Quevedo y La LBC, en un evento que beneficiará a instituciones, clubes, escuelas y comercios, fortaleciendo el perfil cultural y turístico de la ciudad.