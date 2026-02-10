Furia Scaglione confirmó su relación con un futbolista del ascenso

Tras varios meses alejada del foco mediático, Juliana “Furia” Scaglione volvió a ser tendencia al confirmar públicamente su nueva relación sentimental. La ex participante de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores al mostrarse junto a un futbolista del ascenso argentino, lo que rápidamente generó repercusión en redes sociales.
La pareja de Scaglione es Nicolás Rodríguez, arquero de Excursionistas, club que milita en la Primera B Metropolitana. El jugador tiene 32 años y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol local.
La confirmación llegó a través de una imagen compartida en redes sociales: ambos aparecen abrazados dentro de un ascensor, acompañados por un corazón, un gesto simple pero suficiente para oficializar el vínculo ante sus seguidores.
Elgestoen redes
Tras la publicación del arquero, Furia replicó la foto en su propio perfil, reforzando la idea de que el romance ya está consolidado. El intercambio de posteos dejó en claro que la relación atraviesa un buen momento y que ambos decidieron hacerla pública sin vueltas.
La imagen no tardó en viralizarse y generó múltiples comentarios, tanto de seguidores de la influencer como de fanáticos del fútbol del ascenso.
Furia Scaglione blanqueó su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez.
Qué dijo Furiasobre su nueva pareja
En diálogo con el sitio PrimiciasYa, la ex Gran Hermano brindó algunos detalles sobre la relación y destacó la conexión que tiene con Rodríguez. “Nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo y los dos compartimos el deporte, dado que yo soy atleta y lo apoyo mucho en su profesión”, expresó.
Además, se ocupó de despejar cualquier etiqueta asociada al mundo del fútbol y marcó una clara diferencia respecto del estereotipo de “botinera”. “No seré botinera porque él tiene una profesión y yo otra. Yo trabajo muchísimo. Soy estrella de reality show internacional al día de hoy y apuesto a mis logros profesionales”, afirmó.
El arquero de Excursionistas, club de la Primera B Metropolitana.
La posturafrente a los celos
Scaglione también se refirió a la dinámica de la pareja y aseguró que su novio no es celoso ni se muestra incómodo con su presente laboral. En ese sentido, aclaró que Rodríguez la acompaña incluso en su participación en SEX, la obra dirigida por José María Muscari, sin manifestar inseguridades.
De esta manera, Furia atraviesa una etapa de equilibrio entre su vida personal y profesional, mientras continúa activa en el ámbito artístico y mediático.