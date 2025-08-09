#HOY:

El llamativo retoque estético de Furia de "Gran Hermano" que causó revuelo en redes

La exconcursante del reality compartió un procedimiento facial reciente que modificó notablemente su apariencia y provocó reacciones variadas entre sus seguidores.

La reacción de las redes sociales al retoque estético de Furia.
 11:37
Por: 

Juliana “Furia” Scaglione, ex participante de Gran Hermano, volvió a estar en el centro de la atención luego de un controvertido retoque estético en sus labios que generó un intenso debate en redes sociales. Este cambio se suma a la rinoplastia que la influencer realizó en mayo pasado, la cual fue bien recibida por sus seguidores, que destacaron el resultado natural y armonioso.

Sin embargo, esta vez la reacción fue muy distinta y dividió opiniones entre sus seguidores y críticos de siempre.

Un cambio inesperado en sus labios

En videos y fotos difundidos por el centro de estética, Furia mostró unos labios mucho más voluminosos que llamaron la atención por su nuevo aspecto. El estudio encargado del procedimiento compartió en sus redes: “Nada que agregar. ¡Tuve el honor de micropigmentar a esta belleza! @FURIA Te amamos reina”.

Aunque muchos creyeron que se trataba de una aplicación de ácido hialurónico para aumentar el volumen, luego se aclaró que el procedimiento realizado fue una micropigmentación destinada a dar color y definición a los labios sin necesidad de usar maquillaje.

Semanas antes, la influencer también generó revuelo en la plataforma X tras mostrar los resultados de su rinoplastia, donde levantó sutilmente la punta de la nariz para lograr una apariencia más refinada y equilibrada desde todos los ángulos.

El anterior retoque estético de la mediática.El anterior retoque estético de la mediática.

Frente a la polémica por estos cambios, Juliana no se detuvo y continuó con su camino estético, ignorando las críticas y enfocándose en sentirse bien con su imagen.

La postura de la influencer

La nueva apariencia de Furia provocó comentarios divididos: mientras algunos seguidores defendieron su decisión y valoraron su autenticidad, otros cuestionaron el exceso en los retoques. Sin embargo, la influencer mantuvo una postura firme, sin dejar que las opiniones negativas afectaran su decisión de seguir renovándose.

Todos se preguntan por qué Furia está tan tranquila.La exhermanita lució unos labios voluptuosos que impactaron a todos sus seguidores.

Este último procedimiento reafirma la personalidad decidida de Juliana, quien no duda en utilizar las redes sociales para mostrar sus transformaciones y expresar confianza en sus elecciones estéticas.

La reacción en redes

Las redes sociales rápidamente se llenaron de memes y comparaciones, destacando que la nueva imagen de la influencer recordaba a un personaje de Monsters Inc. famoso por sus labios exageradamente voluminosos.

Algunos usuarios comentaron con ironía, diciendo: “El peor enemigo de una mujer es otra mujer”.

Otro mensaje que llamó la atención fue: “Furia fue a la lashista de La Coqueta”, haciendo referencia a otra influencer que fue viral tiempo atrás por el mismo tema.

