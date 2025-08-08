Versatilidad

Luciano Pereyra lanza una versión cumbia de "Perdóname" junto a Ángela Leiva

El cantante presentó una reversión de su emblemática balada “Perdóname”, ahora en ritmo de cumbia, acompañado por Ángela Leiva, Pinky SD y Un Poco de Ruido. El tema forma parte de su nuevo proyecto “Ahora las bailamos”, que reinterpreta sus clásicos con un estilo bailable y popular.