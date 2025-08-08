Detalles exclusivos

La nueva etapa de Jésica Cirio: estrenó una increíble mansión en Nordelta

Tras atravesar dos separaciones mediáticas —primero con Martín Insaurralde y luego con Elías Piccirillo—, Jésica Cirio se instaló en una imponente mansión en el barrio privado El Golf de Nordelta. La propiedad cuenta con un lote de 1.250 m² y 750 m² cubiertos, y fue diseñada pensando en su comodidad familiar y estilo de vida moderno.