La nueva etapa de Jésica Cirio: estrenó una increíble mansión en Nordelta
Tras atravesar dos separaciones mediáticas —primero con Martín Insaurralde y luego con Elías Piccirillo—, Jésica Cirio se instaló en una imponente mansión en el barrio privado El Golf de Nordelta. La propiedad cuenta con un lote de 1.250 m² y 750 m² cubiertos, y fue diseñada pensando en su comodidad familiar y estilo de vida moderno.
Jessica Cirio llega a este nuevo hogar luego de numerosas separaciones en el ojo público. Primero, del exfuncionario Martín Insaurralde en noviembre de 2022, año en el que él fue imputado por enriquecimiento ilícito; tres años después, enfrentó el divorcio de Elías Piccirillo, actualmente detenido por acusaciones de estafa y lavado de dinero.
Actualmente, se instaló en una nueva vivienda en Nordelta, que trata de reflejar su deseo de un entorno sofisticado, seguro y funcional.
El terreno ocupa 1.250 m² y la superficie construida se extiende por 750 m². La mansión cuenta con cuatro dormitorios en suite, un área destinada a juegos en la planta alta y un escritorio en planta baja
Jésica Cirio estrenó una increíble mansión en Nordelta. Crédito: NA.
Interiores: estilo y comodidades
El living presenta una paleta de tonos tierra, sillones verde lima y detalles artísticos que realzan la luminosidad. La cocina se destaca por su concepto abierto, isla central en blanco y gris y electrodomésticos de última generación.
Tiene diversos ambientes especializados. El hogar también dispone de un gimnasio privado, ideal para su estilo de vida fitness.
Jesica Cirio
Espacios exteriores y amenidades de lujo
El exterior es parte fundamental: jardín parquizado con palmeras, piscina con deck de madera, y una galería tipo quincho con parrilla, barra y comedor al aire libre.
Además, desde el quincho se aprecia una laguna artificial que aporta un entorno natural y relajante.
Con esta mudanza, Jésica Cirio consolida un nuevo comienzo lejos del ojo mediático, apostando a una casa que conjuga lujo, diseño y funcionalidad. La nueva mansión en Nordelta simboliza un refugio personal acorde a su presente, pensado para ella y su hija.
Más allá del lujo y la amplitud, la propiedad fue diseñada para garantizar privacidad y tranquilidad. La ubicación en un lote interno del barrio El Golf le otorga a Cirio un resguardo natural del movimiento diario, mientras que las áreas verdes y la cercanía al campo de golf le permiten disfrutar de un entorno relajado y silencioso.
Este aislamiento selectivo también le facilita llevar adelante su vida familiar sin las interrupciones propias de la exposición mediática.
Jesica Cirio
Un reflejo de su nueva etapa personal
La mudanza no solo implica un cambio de domicilio, sino también una declaración simbólica. El diseño moderno, las comodidades de alto nivel y la estética cuidada son una muestra de cómo Cirio busca proyectar estabilidad, elegancia y renovación.
En cada ambiente, desde el gimnasio privado hasta la galería con vista a la laguna, se refleja una apuesta por el bienestar personal y el disfrute cotidiano, alineado con su imagen pública y su marca personal.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.