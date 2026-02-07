Gran Hermano suma la puerta roja: de qué se trata la gran novedad del reality
El nuevo dispositivo estará ubicado en el exterior de la casa y funcionará como un elemento sorpresa que modificará estrategias, decisiones y vínculos entre los participantes desde el inicio del juego.
La puerta roja estará ubicada en el jardín y será visible para todos los participantes.
A poco del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro comenzó a anticipar los cambios que marcarán esta nueva edición del reality. El conductor confirmó la incorporación de reglas y dispositivos inéditos que modificarán de manera significativa la convivencia y la estrategia dentro de la casa.
Una de las novedades que más expectativa genera es la denominada puerta roja, un elemento nunca antes visto en el programa y que promete alterar el rumbo del juego desde el primer día. El debut del ciclo está previsto para el 23 de febrero y, según adelantaron desde la producción, este recurso tendrá un rol clave en el desarrollo del certamen.
La puerta estará instalada en el jardín, a la vista de todos los participantes, y funcionará como un disparador permanente de situaciones inesperadas. “Van a pasar cosas”, deslizó Del Moro, sin brindar mayores precisiones sobre su funcionamiento, alimentando así el misterio.
Santiago del Moro reveló algunas sorpresas sobre la nueva temporada.
Menosjuegopasivo
Desde la producción explicaron que la puerta roja se sumará a otros mecanismos ya utilizados en ediciones anteriores, como la puerta giratoria, con el objetivo de mantener un clima de incertidumbre constante. La intención es evitar que los jugadores se acomoden en estrategias conservadoras y forzarlos a tomar decisiones que los expongan frente a sus compañeros y al público.
En la misma línea, continuará vigente la llamada placa planta, una herramienta que permite a la audiencia sancionar a aquellos participantes que mantengan un perfil bajo o poco activo dentro de la casa.
El nuevo dispositivo promete generar situaciones inesperadas dentro de la casa.
Untablerosin garantías
Con más de 24 jugadores confirmados y un grupo de 42 preseleccionados en la etapa final de evaluación, Gran Hermano: Generación Dorada apuesta a un formato dinámico, en el que ningún lugar estará asegurado y cada movimiento podrá tener consecuencias inmediatas.