Alex Caniggia se bajó de Gran Hermano y fulminó a la producción: “Me querían pagar bazofia”

En medio de los rumores sobre posibles incorporaciones a "Gran Hermano: Generación Dorada", Alex Caniggia salió a cortar la especulación con un mensaje directo en redes: dijo que le habría gustado entrar a la casa, pero que finalmente decidió bajarse.
Con su estilo provocador, lanzó frases que rápidamente se viralizaron y dejó en claro que el problema fue el dinero: sostuvo que la propuesta no estaba “a su altura” y que lo que le ofrecían era “mugre” en comparación con lo que gana por fuera.
En el mismo video, remarcó la diferencia entre cobrar en pesos y cobrar en dólares, y se mostró con un fajo de billetes para reforzar su argumento. La escena generó una catarata de reacciones y capturas replicadas en distintas plataformas.
El descargo también reavivó el debate sobre qué perfil de participantes busca esta edición y qué presupuesto maneja la producción: mientras se hablaba de nombres mediáticos, el conductor Santiago del Moro había aclarado públicamente que el ciclo no estaría centrado en “famosos”.
Según versiones periodísticas, las conversaciones con la producción venían desde hacía semanas, pero no habrían llegado a buen puerto por el caché. En ese marco, el propio Caniggia planteó que prefería “hacer historia afuera” antes que aceptar esas condiciones.
Con el anuncio ya instalado, el foco quedó puesto en cómo impacta este portazo en la previa del programa de Telefe, a días del estreno y con una expectativa alta por el formato “Generación Dorada”, que promete cambios y una nueva dinámica de juego