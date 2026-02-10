Dos localidades del sur santafesino se adhirieron a un decreto que permite a la policía secuestrar motos

Los mandatarios de Casilda y Chabás, firmaron un convenio con el Ministerio de Seguridad para sumarse al decreto provincial 460/22.
Ambas localidades quedaron formalmente adheridas a esta normativa, que otorga a la policía la potestad de secuestrar motovehículos cuando se detectan infracciones, como falta de documentación, ausencia de casco, escapes antirreglamentarios u otras irregularidades.
“Hace mucho tiempo que veníamos pidiendo adherirnos a este decreto. La policía está planificando estrategias para esta nueva metodología”, expresó Guillermo Franchella, intendente de Casilda, en diálogo con El Litoral
La firma del convenio tuvo lugar en la sede de Gobierno, en las oficinas del Ministerio de Seguridad. Esta normativa otorga a las fuerzas policiales la facultad de retener motovehículos en infracción durante operativos de control, sin que sea estrictamente necesaria la presencia de inspectores de tránsito municipales en el lugar.
Hasta el momento, la policía podía identificar la infracción, pero debía dar intervención al personal municipal de Tránsito para concretar el secuestro del rodado, lo que generaba demoras y limitaciones, especialmente durante la madrugada o en horarios en los que no había inspectores en la vía pública.
Con la adhesión al decreto 460, creado en 2022, la fuerza policial quedará habilitada para realizar directamente el secuestro del vehículo en cualquier momento del día, sin necesidad de esperar la presencia de un inspector municipal.