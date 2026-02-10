Casilda y Chabás

Dos localidades del sur santafesino se adhirieron a un decreto que permite a la policía secuestrar motos

Ambos distritos del departamento Caseros quedaron adheridos al decreto provincial 460/22. El mismo otorga a la policía la potestad de secuestrar motovehículos cuando se detectan infracciones sin que sea necesaria la presencia de inspectores en el lugar.