Nueva jornada de donación voluntaria de sangre en Villa Gobernador Gálvez
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y la ONG “Donar nos une” organizan una jornada solidaria de donación de sangre y registro de médula ósea. La actividad será el miércoles 11 de febrero, de 8:30 a 12:30, en el Club Sportivo. Los interesados deberán inscribirse previamente.
La actividad se desarrollará de 8:30 a 12:30 horas en las instalaciones del Club Sportivo. Crédito: Archivo.
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en articulación con la ONG “Donar nos une”, llevará adelante una nueva jornada de donación voluntaria de sangre el próximo miércoles 11 de febrero, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y promover la solidaridad comunitaria.
La actividad se desarrollará de 8:30 a 12:30 horas en las instalaciones del Club Sportivo, ubicado en la intersección de Libertad y 12 de Octubre. Además de la donación de sangre, durante la jornada también se realizará el registro de potenciales donantes de médula ósea, ampliando las posibilidades de tratamiento para pacientes que lo requieren.
Una acción solidaria que salva vidas
Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten garantizar la disponibilidad de sangre segura para hospitales y centros de salud de la región.
En ese sentido, la secretaria de Salud de Villa Gobernador Gálvez, Alejandra Ratti, subrayó: “Las donaciones regulares de sangre de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise”.
Un gesto simple con un gran impacto
.La funcionaria remarcó además que una sola donación puede beneficiar a más de una persona. “Donar sangre puede salvar una vida, o incluso más, si se separa la donación por componentes —glóbulos rojos, plaquetas y plasma—. Un poquito de algo tuyo puede hacer mucho por otros”.
Asimismo, Ratti informó que quienes lo deseen podrán inscribirse como potenciales donantes de médula ósea, una acción clave para pacientes que necesitan un trasplante como única alternativa terapéutica.
Cómo participar de la jornada
Las personas interesadas en sumarse deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://surl.lu/zxswxe
Desde la organización recordaron también los requisitos básicos para donar sangre, entre ellos presentar DNI, tener entre 18 y 65 años, no concurrir en ayunas y respetar los tiempos establecidos desde la última donación, cirugía, tatuaje o piercing.
La jornada se enmarca en una política sostenida de promoción de la donación voluntaria y habitual, entendida como un acto solidario, seguro y fundamental para el sistema de salud. Desde el municipio y la ONG invitan a toda la comunidad a participar y ser parte de una acción que puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas.