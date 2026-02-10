En el Club Sportivo

Nueva jornada de donación voluntaria de sangre en Villa Gobernador Gálvez

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y la ONG “Donar nos une” organizan una jornada solidaria de donación de sangre y registro de médula ósea. La actividad será el miércoles 11 de febrero, de 8:30 a 12:30, en el Club Sportivo. Los interesados deberán inscribirse previamente.