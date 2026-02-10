De qué murió Catherine O’Hara, protagonista de “Mi pobre angelito”

El Departamento de Salud Pública de California dio a conocer los resultados de la autopsia de la actriz Catherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años. Hasta ahora, no se habían difundido precisiones oficiales sobre las causas de su muerte.
Según el certificado de defunción difundido por el sitio TMZ, la actriz sufrió una embolia pulmonar como consecuencia de una enfermedad preexistente. El documento indica que O’Hara padecía cáncer de recto, condición que derivó en el cuadro fatal.
El informe también detalla que sus restos fueron cremados y posteriormente entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch. La información permitió esclarecer un escenario que hasta el momento estaba rodeado de versiones y especulaciones.
Loque se sabía
Previo a la difusión del certificado, solo había trascendido que la actriz había presentado una complicación respiratoria durante la madrugada, motivo por el cual fue trasladada de urgencia a un centro de salud. No se habían confirmado diagnósticos ni se había vinculado el episodio con una enfermedad oncológica.
La icónica actriz que dio vida a Kate McCallister.
Tras su muerte, se conoció además que O’Hara había recibido un diagnóstico médico reciente que no estuvo directamente relacionado con el desenlace, lo que reforzó la incertidumbre en torno a su estado de salud.
Unacondición congénitapoco frecuente
El certificado de defunción también menciona que Catherine O’Hara tenía situs inversus, una condición congénita extremadamente rara. Esta característica implica que los órganos internos se encuentran dispuestos de manera invertida respecto de la anatomía habitual.
En personas con situs inversus, el corazón puede ubicarse del lado derecho del cuerpo, mientras que el hígado, el estómago y otros órganos aparecen en posiciones opuestas a las convencionales. Se trata de una condición poco común que suele detectarse a lo largo de la vida mediante estudios médicos.
Una carrera marcada por la comedia
Catherine O’Hara fue una figura central de la comedia durante más de cinco décadas. Nacida en Canadá, inició su carrera artística en el programa Second City Television, donde se destacó tanto delante como detrás de cámara. Su trabajo como guionista en ese ciclo le valió su primer premio Emmy.
El triste adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara.
El reconocimiento internacional llegó con su participación en Beetlejuice, donde interpretó a Delia Deetz, personaje que consolidó su presencia en el cine. Poco después alcanzó una enorme popularidad al encarnar a Kate McCallister, la madre del protagonista de Mi pobre angelito, uno de los clásicos más recordados del cine familiar.
Reconocimientos
A lo largo de su trayectoria, O’Hara volvió a colaborar con Tim Burton al prestar su voz en El extraño mundo de Jack y Frankenweenie. Sin embargo, uno de los puntos más altos de su carrera llegó con la serie Schitt’s Creek, producción que le permitió obtener un Emmy como actriz protagónica y sumar nuevas nominaciones.
En los últimos años, participó en proyectos de alto perfil como The Last of Us y The Studio, la serie creada por Seth Rogen, que se convirtió en su último trabajo antes de su fallecimiento.