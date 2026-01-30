A los 71 años

Murió Catherine O’Hara, la reconocida actriz de “Mi Pobre Angelito”

La actriz canadiense recordada mundialmente por su papel como la madre de Kevin y por su trabajo en la serie Schitt’s Creek, falleció este 30 de enero de 2026. La noticia fue confirmada por medios internacionales y generó conmoción en el mundo del espectáculo.