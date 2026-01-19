Murió Valentino Garavani, el diseñador de los famosos vestidos rojos
El diseñador italiano y referente de la alta costura, falleció a los 93 años. Reconocido por sus icónicos vestidos y su Collezione Bianca, vistió a celebridades y miembros de la realeza durante más de seis décadas de carrera.
Valentino vistió a reinas, primeras damas y figuras del cine. Crédito: REUTERS.
El diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes en Roma a los 93 años, según confirmó la Fundación Valentino Garavani a través de sus redes sociales. "Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", indicó el breve comunicado publicado junto a Giancarlo Giammetti.
El velatorio se realizará este miércoles y jueves en la Plaza Mignanelli, mientras que el funeral será el viernes en la Basílica Santa María de los Ángeles y de los Mártires, ubicada en la Plaza de la República, en Roma.
Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en mayo de 1932 en Voghera, Italia. Su incursión en el mundo de la moda comenzó en 1950, cuando con 17 años se trasladó a París para estudiar en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
La colección Valentino presentada en el Château de Chantilly. Crédito: REUTERS.
La consagración del diseñador llegó en 1968 con su Collezione Bianca (“Colección Blanca”), caracterizada por su elegancia y simplicidad en tonos blanco y hueso. A lo largo de su carrera, Valentino se convirtió en referente del glamour internacional, siendo reconocido por sus icónicos vestidos rojos que marcaron su sello distintivo.
Entre quienes lucieron sus creaciones figuran personalidades como Ava Gardner, la emperatriz de Irán Farah Diba, la reina Noor de Jordania, Nancy Reagan y la princesa Diana de Gales. Actrices como Liz Taylor, Jane Fonda, Jessica Lange, Sophia Loren y Julia Roberts también fueron cautivadas por su estilo.
Reconocimientosylegado digital
Valentino recibió múltiples homenajes a lo largo de su trayectoria. En 2011, el Consejo de la Costura del Instituto de la Moda de Nueva York le otorgó un galardón por su arte y la extensión de su carrera profesional.
La actriz Gwyneth Paltrow y el diseñador de moda italiano Valentino. Crédito: REUTERS.
Ese mismo año, junto a Giancarlo Giammetti, inauguró un museo virtual que exhibe alrededor de 300 de sus diseños en 3D, con el objetivo de acercar al público más de seis décadas de su obra y su influencia en la moda mundial.