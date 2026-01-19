#HOY:

Murió Valentino Garavani, el diseñador de los famosos vestidos rojos

El diseñador italiano y referente de la alta costura, falleció a los 93 años. Reconocido por sus icónicos vestidos y su Collezione Bianca, vistió a celebridades y miembros de la realeza durante más de seis décadas de carrera.

Valentino vistió a reinas, primeras damas y figuras del cine. Crédito: REUTERS.Valentino vistió a reinas, primeras damas y figuras del cine. Crédito: REUTERS.
 17:39
El diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes en Roma a los 93 años, según confirmó la Fundación Valentino Garavani a través de sus redes sociales. "Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", indicó el breve comunicado publicado junto a Giancarlo Giammetti.

El velatorio se realizará este miércoles y jueves en la Plaza Mignanelli, mientras que el funeral será el viernes en la Basílica Santa María de los Ángeles y de los Mártires, ubicada en la Plaza de la República, en Roma.

Trayectoria y consagración

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en mayo de 1932 en Voghera, Italia. Su incursión en el mundo de la moda comenzó en 1950, cuando con 17 años se trasladó a París para estudiar en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Models present creations by designer Pierpaolo Piccioli as part of his Haute Couture Fall/Winter 2023-2024 collection show for fashion house Valentino at the Chateau de Chantilly near Paris, France, July 5, 2023. REUTERS/Sarah Meyssonnier TPX IMAGES OF THE DAYLa colección Valentino presentada en el Château de Chantilly. Crédito: REUTERS.

La consagración del diseñador llegó en 1968 con su Collezione Bianca (“Colección Blanca”), caracterizada por su elegancia y simplicidad en tonos blanco y hueso. A lo largo de su carrera, Valentino se convirtió en referente del glamour internacional, siendo reconocido por sus icónicos vestidos rojos que marcaron su sello distintivo.

Entre quienes lucieron sus creaciones figuran personalidades como Ava Gardner, la emperatriz de Irán Farah Diba, la reina Noor de Jordania, Nancy Reagan y la princesa Diana de Gales. Actrices como Liz Taylor, Jane Fonda, Jessica Lange, Sophia Loren y Julia Roberts también fueron cautivadas por su estilo.

Reconocimientos y legado digital

Valentino recibió múltiples homenajes a lo largo de su trayectoria. En 2011, el Consejo de la Costura del Instituto de la Moda de Nueva York le otorgó un galardón por su arte y la extensión de su carrera profesional.

FILE PHOTO: Actress Gwyneth Paltrow and Italian fashion designer Valentino Garavani pose at the West Coast premiere of the documentary "Valentino: The Last Emperor" at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in Los Angeles April 1, 2009. REUTERS/Mario Anzuoni (UNITED STATES ENTERTAINMENT FASHION)/File PhotoLa actriz Gwyneth Paltrow y el diseñador de moda italiano Valentino. Crédito: REUTERS.

Ese mismo año, junto a Giancarlo Giammetti, inauguró un museo virtual que exhibe alrededor de 300 de sus diseños en 3D, con el objetivo de acercar al público más de seis décadas de su obra y su influencia en la moda mundial.

