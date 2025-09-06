#HOY:

Milán despide a Giorgio Armani y celebra su legado en la moda

El cuerpo del diseñador será velado en el emblemático Armani Teatro, con acceso para miles de admiradores que rendirán homenaje a su trayectoria durante todo el fin de semana.

Donatella Versace camina afuera del Armani/Teatro en la despedida del diseñador. Crédito: REUTERS.
 11:33
Por: 

La ciudad de Milán se prepara para un adiós multitudinario a Giorgio Armani, quien falleció el jueves a los 91 años. Su legado en la moda contemporánea dejó una huella imborrable, y el mundo del diseño lamenta su partida. El cuerpo del diseñador será velado en el Armani Teatro, un espacio emblemático para la marca, donde se espera la llegada de miles de admiradores este fin de semana.

Su empresa confirmó que Armani murió en su domicilio. En los últimos meses, su ausencia en desfiles se debió a la recuperación de una enfermedad cuya naturaleza no fue revelada, y su deceso generó conmoción en la industria de la moda.

El Armani Teatro, una antigua fábrica reconvertida en sede del emporio, permitirá a los seguidores rendir homenaje de 9 a 18 horas. Este lugar, además de ser escenario de sus desfiles, representa uno de los espacios más icónicos de Milán, ciudad que Armani consideraba su fuente de inspiración y el centro de su mundo creativo.

People queue to pay tribute as designer Giorgio Armani lies in state at the Armani/Teatro, following his death at the age of 91, in Milan, Italy September 6, 2025. REUTERS/Claudia Greco TPX IMAGES OF THE DAYHomenaje al diseñador Giorgio Armani mientras yace en el Armani/Teatro. Crédito: REUTERS.

Un legado que trascendió fronteras

La influencia de Giorgio Armani se extendió por décadas y continentes. Fundador de un grupo de lujo valorado en miles de millones de euros, vistió a actores de Hollywood, músicos y miembros de familias reales. Sus creaciones se caracterizaron por la sobriedad elegante y una confección minuciosa, convirtiéndose en símbolo de distinción y estilo.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani llegó a Milán con la intención de estudiar medicina, pero pronto descubrió su pasión por la moda. Comenzó trabajando como escaparatista en la tienda Rinascente, donde permaneció más de diez años antes de fundar su propia casa en 1975, que posteriormente se convirtió en un emporio global.

People pay tribute as designer Giorgio Armani lies in state at the Armani/Teatro, following his death at the age of 91, in Milan, Italy September 6, 2025. REUTERS/Gonzalo FuentesLa gente rinde homenaje al diseñador Giorgio Armani en Milán. Crédito: REUTERS.

Durante la pandemia de COVID-19, Armani expresó su compromiso con Milán a través de un comunicado: “Estoy aquí, por Milán, con los milaneses, con mi cariño”. Sus palabras adquirieron un nuevo significado tras su muerte, recordando su profundo vínculo con la ciudad.

Homenaje multitudinario

El alcalde de Milán, Beppe Sala, decretó un día de luto el lunes, coincidiendo con el funeral privado. “Era un símbolo de estilo y elegancia que la ciudad echará siempre de menos”, afirmó. La celebración del legado de Armani involucra tanto a instituciones como a admiradores de todo el mundo.

Donatella Versace gestures on the day of paying tributes as designer Giorgio Armani lies in state, following his death at the age of 91, outside the Armani/Teatro in Milan, Italy September 6, 2025. REUTERS/Remo CasilliDonatella Versace camina afuera del Armani/Teatro en la despedida del diseñador. Crédito: REUTERS.

Actrices y celebridades internacionales también reflejaron su influencia. Jodie Foster, Cate Blanchett y Beyoncé lucieron sus diseños, mientras que figuras como Tom Cruise y Katie Holmes lo eligieron para sus bodas. Aunque nunca tuvo hijos, dos sobrinas y un sobrino ocupan posiciones estratégicas dentro de la organización, asegurando la continuidad del legado creativo.

Su visión sobre la vida y la muerte

El diseñador compartió en entrevistas su filosofía sobre la existencia y la mortalidad, destacando la aceptación y la introspección como claves para enfrentar la vida. En una conversación con Vanity Fair en enero de 2024, declaró: “La muerte da miedo, pero forma parte de la vida, hay que aceptarla. La enfermedad es diferente, te hace decir: ‘¿Pero por qué me ha pasado a mí?’”.

Armani también enfatizó la importancia de la autenticidad en su camino: “Tienes que seguir tu propio camino. No hay que escuchar”. Reconoció los desafíos que enfrentó, y subrayó que “el verdadero problema reside en aquello que no puede resolverse. Si algo he entendido de la vida es que el problema no son las cosas que se arreglan, sino las que no se arreglan”.

Giorgio Armani deja un impacto imborrable en la moda y en la ciudad de Milán. Su visión, elegancia y compromiso con la creatividad continúan inspirando a nuevas generaciones de diseñadores, artistas y amantes del estilo. Con su partida, el mundo recuerda a un visionario que transformó la forma en que la moda se percibe y vive a nivel global.

