A los 92 años

Falleció Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida": su extensa trayectoria

Desde su debut en Montevideo hasta su consolidación en Buenos Aires, su carrera abarcó clásicos televisivos y producciones teatrales emblemáticas. La Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la pérdida de esta figura clave en las artes escénicas, recordada por su compromiso y trayectoria diversa.