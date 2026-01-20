Falleció Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida": su extensa trayectoria
Desde su debut en Montevideo hasta su consolidación en Buenos Aires, su carrera abarcó clásicos televisivos y producciones teatrales emblemáticas. La Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la pérdida de esta figura clave en las artes escénicas, recordada por su compromiso y trayectoria diversa.
Una carrera artística de casi siete décadas
Nacida en Montevideo, Uruguay, el 20 de septiembre de 1933, Adela Gleijer inició su labor en las artes escénicas en 1956 con su debut en el Teatro El Galpón, donde participó en obras como El centroforward murió al amanecer.
Posteriormente se radicó en Buenos Aires, ciudad en la que desarrolló la mayor parte de su carrera. A lo largo de los años fue protagonista de numerosas producciones teatrales, integrando elencos del Teatro San Martín y del Teatro Nacional Cervantes y participando activamente en ciclos como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.
Presencia inolvidable en televisión y cine
Además de su sólida trayectoria en teatro, Gleijer dejó una marca profunda en la televisión argentina. Fue parte de ficciones que se convirtieron en clásicos, como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Mujeres asesinas, Los Roldán, Verano del 98 y Sos mi vida, entre muchas otras.
Su trabajo también se extendió al cine, con participaciones en películas como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Casi no nos dimos cuenta y Clínica con música, consolidando así una carrera diversa y multifacética.
A lo largo de su trayectoria, Gleijer fue reconocida por su aporte a las artes escénicas. En 2006, la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un galardón que destacó su impacto cultural y su larga carrera.
Además de su trabajo profesional, la actriz fue parte de una familia vinculada al arte: estuvo casada con el también actor Juan Manuel Tenuta y fue madre de la actriz Andrea Tenuta, quienes compartieron con ella tanto la vida familiar como hitos del ambiente artístico.
La despedida de una generación
La partida de Adela Gleijer provocó muestras de pesar y reconocimiento por parte de colegas, organizaciones artísticas y público en general, que valoran su compromiso con la actuación y la cultura. Su figura queda en el recuerdo como referente de un teatro comprometido, una televisión popular y un cine crítico en la región.
Con una carrera que abarcó varias décadas y atravesó diversos formatos artísticos, Adela Gleijer se despidió dejando un legado sólido y entrañable. Sus interpretaciones, tanto en las tablas como en la pantalla, perduran en la memoria colectiva de quienes disfrutaron de su arte y contribuyeron a forjar la historia de las artes escénicas en el ámbito rioplatense y argentino.