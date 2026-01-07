Último adiós

Francia despide a Brigitte Bardot en una emotiva y multitudinaria ceremonia

Fanáticos, vecinos y allegados se reúnen en Saint-Tropez para despedir a la actriz, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años. La misa se realiza en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption y luego habrá entierro privado, con un homenaje público transmitido en pantallas gigantes.