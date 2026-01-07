Francia despide a Brigitte Bardot en una emotiva y multitudinaria ceremonia
Fanáticos, vecinos y allegados se reúnen en Saint-Tropez para despedir a la actriz, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años. La misa se realiza en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption y luego habrá entierro privado, con un homenaje público transmitido en pantallas gigantes.
Saint-Tropez, la postal de la Costa Azul donde Brigitte Bardot eligió vivir durante décadas, amaneció este miércoles con una despedida a la altura de un mito: familiares, amigos y seguidores se acercaron para darle el último adiós a la emblemática actriz francesa.
Personal y asistentes de la ceremonia esperan en la entrada de la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption, minutos antes del funeral de Brigitte Bardot, en Saint-Tropez. Crédito: REUTERS/Manon Cruz
La ceremonia religiosa se realiza en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption, con un formato reservado y de carácter íntimo. Afuera, en las calles del pueblo, el clima es de homenaje: vecinos y turistas se acercaron para acompañar el cortejo y aplaudir el paso del féretro.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption.
Para que el público pudiera seguir el momento, las autoridades locales dispusieron pantallas gigantes en puntos estratégicos del centro y del puerto, donde se congregaron cientos de personas. La despedida, aunque sobria, tuvo un componente colectivo que convirtió al pueblo en escenario de duelo compartido.
Retratos pintados de Brigitte Bardot, en la antesala de su funeral en Saint-Tropez.
Bardot murió el 28 de diciembre de 2025, a los 91 años, en su casa de Saint-Tropez, y su entorno confirmó que atravesaba un cáncer por el que se había sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Su viudo, Bernard d’Ormale, señaló que la actriz quiso transitar sus últimos días en su hogar, aun cuando eso hiciera “más complejos” los cuidados.
Convertida en símbolo de una época por películas como Y Dios creó a la mujer, se retiró del cine en 1973 y volcó su vida pública al activismo por los derechos de los animales. Esa faceta también estuvo presente en la despedida, con mensajes y gestos que recordaron su compromiso fuera de la pantalla.
Brigitte Bardot, ícono del cine francés, es despedida en Saint-Tropez.
Tras la misa, está previsto un homenaje público para los seguidores en un área conocida como Pré des Pêcheurs (Prado de los Pescadores), mientras que el entierro se hará en forma privada. Así, Saint-Tropez cierra un capítulo íntimo y mundial a la vez: el de la mujer que convirtió su nombre —BB— en una marca cultural que atravesó generaciones.