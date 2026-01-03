Comunicaron que el funeral de Brigitte Bardot no tendrá flores ni multitudes
La fundación que lleva su nombre anunció que la ceremonia se realizará el 7 de enero en una pequeña parroquia de Saint Tropez y se transmitirá en pantalla gigante para que los lugareños y visitantes puedan ver el homenaje.
Bardot será enterrada en el cementerio marino, también en privado.
El adiós a Brigitte Bardot será lo más íntimo posible. Las exequias del icono francés, fallecido el domingo 28 de diciembre a los 91 años, se celebrarán el próximo miércoles 7 de enero en Saint-Tropez "con sencillez y sin alboroto", según anunciaba la fundación que lleva su nombre en un comunicado que envió a la agencia de noticias AFP el jueves 1 de diciembre.
La iglesia parroquial Notre-Dame-de-l'Assomption, en Saint-Tropez.
La ceremonia religiosa se celebrará a las 11 de la mañana en la intimidad de la iglesia parroquial Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Tropez. Pese a ello, visitantes y lugareños podrán disfrutar también del homenaje gracias a que se retransmitirá en sendas pantallas gigantes, una instalada en el puerto y otra en la céntrica Place des Lices.
Una vez concluida la ceremonia, Bardot será enterrada en el cementerio marino, también en la mayor de las intimidades. Se invitará a los admiradores de la estrella a presentar sus respetos en la explanada Pré des pêcheurs.
Toda la jornada estará marcada por la "simplicidad", que era "la consigna de BB en cualquier circunstancia", según transmite su fundación. En aras de esta sobriedad, la que fuera actriz quiso que las flores depositadas en su honor fueran "campestres" y dispuestas en "ramos sencillos y coloridos".
Las rosas no serán bienvenidas, por expreso deseo de la homenajeada. La esquela incluye sus fechas de nacimiento y muerte, una cruz católica y una famosa foto de Bardot abrazando a una cría de foca en un paisaje glacial datada en 1977. Una foto "que Brigitte Bardot prefería por encima de todas las demás".
Ni entierro domiciliario ni homenaje nacional
Brigitte Bardot será enterrada en su panteón familiar, ubicado "frente al Mediterráneo", según confirma el ayuntamiento de Saint-Tropez. El anuncio ha sido una sorpresa, ya que la que Bardot en su día afirmó que quería ser enterrada en su casa de La Madrague, donde se refugió tras su efímera carrera como actriz para dedicarse a defender los derechos de los animales.
"He elegido un pequeño lugar, cerca del mar, que ha sido aprobado por las autoridades. Prefiero que me entierren allí que en el cementerio de Saint-Tropez, donde una multitud de imbéciles se arriesgaría a dañar las tumbas de mis padres y abuelos. Quiero que los dejen en paz", dijo entonces.
La prefectura de Var desmintió dichas declaraciones, asegurando que no habían recibido ninguna petición "para un entierro en casa de la actriz", según France 3.
Repercusiones políticas
Desde el Estado se propuso a los parientes y amigos de Brigitte Bardot que se le rindiera un homenaje a título nacional, en reconocimiento a su contribución a la reputación internacional de Francia y del cine francés.
Dicha propuesta contó con el apoyo de la derecha y la extrema derecha, esta última vertiente abiertamente defendida por Brigitte Bardot, pero no con el de los representantes electos de la izquierda.
"Los homenajes nacionales se otorgan por los servicios excepcionales prestados a la nación", pero Bardot había "dado la espalda a los valores republicanos", declaró Olivier Faure, líder del Partido Socialista francés. Brigitte Bardot había sido condenada y multada en cinco ocasiones por incitación al odio racial con sus declaraciones.
La última palabra la tuvieron sus más allegados, que "no secundaron" la propuesta.
"Ella quería algo muy íntimo, con poca gente, una simple cruz de madera [...]. Quería algo más bien sencillo, no un homenaje nacional, un homenaje del ayuntamiento de Saint-Tropez, quizás", aseguró también el periodista Steven Bellery, que la entrevistó el pasado mes de mayo para BFMTV.
Emmanuel Macron no asistirá al funeral.
Emmanuel Macron, a quien Brigitte Bardot había criticado públicamente, no asistirá.
Mientras, Marine Le Pen, recientemente declarada culpable de malversación de fondos públicos, asistirá al funeral "a título personal y amistoso", pero también "para estar con su marido en este momento tan doloroso", según confirmó desde su perfil en X.
Bernard d'Ormale, el cuarto marido de Brigitte Bardot, fue consejero del también político ultraderechista Jean-Marie Le Pen, padre de Marine.