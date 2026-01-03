“Sencillo y sin alborotos”

Comunicaron que el funeral de Brigitte Bardot no tendrá flores ni multitudes

La fundación que lleva su nombre anunció que la ceremonia se realizará el 7 de enero en una pequeña parroquia de Saint Tropez y se transmitirá en pantalla gigante para que los lugareños y visitantes puedan ver el homenaje.