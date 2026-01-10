Actor de "Mi pobre angelito" recibió una citación policial por un caso de prostitución
Daniel Stern, conocido por su extensa trayectoria en cine y televisión, atravesó una intervención de las autoridades en diciembre, en un establecimiento del condado de Ventura, que se resolvió con una multa.
El actor es recordado por su papel en una de las comedias más populares.
El actor Daniel Stern, conocido mundialmente por interpretar a uno de los recordados “Bandidos Mojados” en las dos primeras películas de "Mi pobre angelito", quedó involucrado en un episodio policial ocurrido en Estados Unidos. Las comedias navideñas, que aún hoy continúan entre las más elegidas por el público en esta época del año, marcaron uno de los papeles más icónicos de su carrera.
Según informó el sitio TMZ, el actor de 68 años fue citado por la policía del condado de Ventura tras ser acusado de solicitar servicios de prostitución. El hecho tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en un hotel de la zona. De acuerdo a la información difundida por el medio especializado en espectáculos, la intervención ocurrió en el momento en que se concretaba el pedido.
Sin detenciónniproceso judicial
Pese a la gravedad de la acusación, Stern no fue arrestado ni sometido a un proceso judicial. Las autoridades resolvieron aplicarle únicamente una multa, motivo por el cual no existen registros fotográficos de una detención ni ficha policial. El actor también es recordado por su participación en la serie Los años maravillosos, otro de los trabajos más reconocidos de su trayectoria.
La intervención policial se resolvió sin detención ni cargos penales formales.
La noticia generó sorpresa debido a que Daniel Stern se encuentra casado desde 1980 con Laure Mattos. Juntos formaron una familia y son padres de tres hijos: Sophie, Ella Marie y Henry. Este último se desempeña actualmente como senador en el estado de California, lo que incrementó la repercusión pública del caso.
Alejado del focomediático,pero activo
En la actualidad, Stern mantiene un perfil bajo y reside en una granja, donde se dedica al cultivo de cítricos, especialmente mandarinas. A través de sus redes sociales comparte ocasionalmente aspectos de su vida cotidiana, lejos del circuito habitual de Hollywood.
Aunque se mantiene alejado de la exposición mediática, el actor continúa aceptando proyectos de manera esporádica. Su trabajo más reciente es la serie For All Mankind, de Apple TV+, cuya quinta temporada está prevista para estrenarse en 2026.