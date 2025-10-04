Osqui Guzmán relató un violento episodio con la policía: “Me pegó por mi color de piel”

El actor Oscar "Osqui" Guzmán atravesó un grave episodio de violencia institucional y discriminación mientras se encontraba en Buenos Aires cumpliendo con compromisos laborales relacionados con la obra El Bululú. A través de sus redes sociales, el artista relató el hecho que generó preocupación y repudio en el ámbito artístico.
Este viernes, Guzmán compartió un video en su cuenta oficial de Instagram (@osquiguzman) donde narró lo ocurrido y expresó su indignación. “Comparto porque me parte la tristeza que siento. Pero sigo en pie”, escribió en el epígrafe que acompañó el video, en el que además anunció el reestreno de su obra en el Teatro Metropolitan.
El relato del abuso policial
En el comienzo de la grabación, el actor fue contundente: “Basta de perseguirnos por el color de piel”. Luego explicó que el hecho sucedió el miércoles 1 de octubre, alrededor de las 18.30, en la estación Dorrego del Subte B, cuando regresaba de una entrevista en un canal de streaming y se dirigía hacia su casa mientras hablaba por teléfono con su esposa, Leticia González de Lellis.
Según su testimonio, una agente de la Policía de la Ciudad se le acercó y le pidió su documento de identidad. “Corté con Lety y le dije que me habían pedido el DNI. Me lo volvió a pedir de malas formas. Yo lo saqué y se lo mostré, pero no se lo di porque no me generó confianza su actitud.Entonces me lo sacó de la mano y se fue”, detalló el actor.
Guzmán le reclamó la devolución del documento, pero la situación se tornó violenta: “Ella me dijo que el algoritmo me había reconocido, que yo era chorro y que sabía lo que hacía. Cuando le respondí que se estaba equivocando, me ordenó que me callara. Como no lo hice, sacó la macana y me pegó en la cabeza”.
El actor reveló que una agente lo confundió con un delincuente y lo agredió.
El actor aseguró que la oficial lo golpeó dos veces y que incluso lo acusó falsamente de haber estado preso y de ser extranjero. “Me preguntó si era peruano y le respondí: ‘No, soy argentino, te estás equivocando’. Ahí me volvió a pegar. Fue una situación violenta e injusta”, lamentó.
Visiblemente afectado, Guzmán explicó que decidió hacerlo público después de no poder dormir durante dos noches. “Antes de que esto crezca entre mis sueños, prefiero contarlo. Mi familia entera y mi hija tienen mi color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por eso”, insistió en el video.
Solidaridad del mundo artístico
Tras la publicación, numerosas figuras del espectáculo expresaron su apoyo en redes sociales. La actriz Malena Guinzburg le escribió: “Tremendo, Osqui. Te quiero y perfecto que lo compartas”. Beto Casella, conductor de Bendita TV, comentó: “Toda nuestra solidaridad. Ojalá sancionen a la agente”.
El apoyo de los famosos en redes sociales.
También se sumaron mensajes de respaldo de Federico D’Elía, quien señaló: “Hacés muy bien en hacerlo público. Es abuso de autoridad y racismo”, y de Peto Menahem, que le ofreció acompañarlo a realizar la denuncia formal. Fernanda Metilli, por su parte, expresó: “No lo puedo creer, te abrazo Osqui, gracias por compartirlo”.
Otras personalidades como Nazarena Vélez, Martín Garabal, Sabrina Carballo y Connie Ballarini también se solidarizaron con el actor, sumando su voz contra la violencia policial y la discriminación racial.
