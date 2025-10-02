En cartelera

Estreno oficial de "El infierno de los vivos" en el Cine América

Tras la avant première a sala llena en el Día del Cine Santafesino, la ópera prima de ficción de Alberto Gieco comenzará a proyectarse con funciones abiertas al público en el Cine América. El estreno comercial se concretará este viernes 3, a las 20, en el espacio cultural ubicado en calle 25 de Mayo 3075. Entradas en venta en boletería.