Estreno oficial de "El infierno de los vivos" en el Cine América
Tras la avant première a sala llena en el Día del Cine Santafesino, la ópera prima de ficción de Alberto Gieco comenzará a proyectarse con funciones abiertas al público en el Cine América. El estreno comercial se concretará este viernes 3, a las 20, en el espacio cultural ubicado en calle 25 de Mayo 3075. Entradas en venta en boletería.
Cielo Eberhardt, protagonista de la película, con su propia imagen promocional en la presentación del sábado pasado. Foto: Gentileza juan Martín Alfieri
La cartelera de Cine América se renueva anunciando el estreno oficial de “El infierno de los vivos”. Tras la avant premier con la emblemática sala colmada, la primera película de ficción del director Alberto Gieco comenzará a proyectarse para el público en general este viernes 3 de octubre, a las 20, en el espacio cultural ubicado en calle 25 de Mayo 3075. En esta instancia, tanto el director como actores y actrices de la película estarán presentes en la función para conversar con el público.
Inspirada libremente en la novela de Alicia Barberis, “El infierno de los vivos” es un drama que en 90 minutos cuenta la historia de Mariana, una joven de 15 años que huye de un hogar violento en busca de su padre biológico, con la intención de que la ayude a rescatar a su hermana menor. En su viaje, entre fugas y reencuentros, descubre su fuerza interior.
Alberto Gieco hablando con el público que asistió a la avant première. Foto: Gentileza Juan Martín Alfieri
Cartelera y entradas
“El infierno de los vivos” se proyectará en Cine América los viernes a las 20; los sábados a las 19.30; los domingos a las 20.45; los lunes a las 17; en tanto que martes y miércoles las funciones se realizarán a las 21.
Las entradas están a la venta en la boletería del Cine América (25 de Mayo 3075, ciudad de Santa Fe). Para socios de Cine Club el valor es de $ 2000; para jubilados el precio es de $ 4.000; en tanto que las generales valen $ 7.000.
El público ingresando a la sala: mucha gente se quedó con las ganas de ingresar a la primera proyección. Foto: Gentileza Juan Martín Alfieri
Emoción, respeto y expectativa
“La avant première del sábado 27 fue movilizante, muy emocionante”, confió Gieco para luego valorar “la extraordinaria convocatoria que colmó la sala y que disfrutó la película con mucho respeto por la historia que contamos con tanto compromiso y amor”. Además, el director de “El infierno de los vivos” subrayó “el diálogo posterior a la proyección, en el que el público permaneció en la sala para compartir miradas sobre la historia, el proceso de producción y la película en sí. Realmente, muy gratificante”.
“Se estrenará comercialmente este viernes 3 de octubre, a las 20, en el Cine América. Ese día estaremos junto a los actores y actrices para volver a dialogar sobre el filme una vez finalizada la función. Luego, permanecerá en cartelera unas semanas. Deseamos que todas las funciones sean como la de la avant première: colmadas de emoción, respeto y a sala llena”, anticipó Gieco que tras décadas residiendo en San Pablo (Brasil) y Los Ángeles (Estados Unidos), regresó para dirigir este largometraje rodado durante 2023 en escenarios las ciudades de Santa Fe, Santa Clara de Buena Vista y San José del Rincón.
El elenco principal, con diferentes edades y trayectorias. Foto: Gentileza Juan Martín Alfieri
Una voz que resiste
“Nos comprometimos con mucha pasión y trabajo para contar una historia real que aborda un tema sensible como es la violencia familiar”, indicó Gieco sobre la película asegurando que ‘El infierno de los vivos’ es “la afirmación de una voz femenina que resiste y no se doblega a las circunstancias. Sentimos la emoción de contar una historia real sobre una joven que escapa de una situación de abuso, busca contención, expresa su dolor, no se detiene y, en el camino, descubre su fortaleza interior”.
Finalmente, el realizador santafesino de vasta experiencia internacional indicó que se logró crear “una película bella, una experiencia sensorial que nos lleva a sentir profundamente el dolor y la soledad de la protagonista, como así también su determinación para no acatar una situación opresiva y transitar firme hacia lo desconocido luchando por su verdad. Es un trabajo que sale del corazón con el que pretendemos transmitir emoción, plantear muchas preguntas y visibilizar un tema que está presente aunque subyacente en la agenda pública”.
Después de la proyección se realizó un festejo en la calle por el Día del Cine Santafesino. Foto: Gentileza Juan Martín Alfieri
Reconocimientos
“El infierno de los vivos” ya ha obtenido reconocimientos y ha sido seleccionada en festivales internacionales como Pöff Black Nights 27º International Film Festival, Tallinn, Estonia 2023 (Work in Progress); 15º Ventana Sur, Buenos Aires 2023 (Film in Progress); 25º BAFICI, Buenos Aires 2024; 27º RiverRun Film Festival en Carolina del Norte, Estados Unidos 2024; Festival de Cine Latinoamericano de Rosario 2025; y Festival de Cine Global de Santo Domingo. A su vez, fue declarado de interés en el rubro “Largometrajes regionales” del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Concejo de Santa Fe la declaró de interés cultural municipal.
Gieco junto al elenco y el equipo: a la izquiera Cielo Eberthardt, quien también compartió sus vivencias. Foto: Gentileza Juan Martín Alfieri
Alberto Gieco
Guionista, director y productor de los largometrajes “De la piel suave” (2025) y “El infierno de los vivos” (2024), y el cortometraje “La frontera del deseo” (2024). Director Asistente y Productor en el largometraje “El viaje de Eliseo” (2025) de Matías Médici. Productor Asociado en el largometraje “El mensaje” (2025) de Iván Fund (Oso de Plata Berlinale 2025). Actor en el largometraje “La mujer hormiga” (2024) de Betania Cappato y Adrián Suarez. Como miembro del Colectivo Audiovisual Fernando Birri, realiza el documental “Un carnaval llamado Resistencia” (2025). Como actor en el Colectivo Antropología Teatral estrena “De Remate Now” (2025) dirigido por Ana Woolf. Co-escribe y co-dirige “Punks” con Sarah Yakhni (São Paulo, 1983) festival de La Habana. Continuista y asistente de dirección en más de 30 largometrajes: “El beso de la mujer araña” y “Jugando en los campos del señor” (Héctor Babenco); “First Love Last Rites” (Jesse Peretz); “The Foot Shooting Party” (Annette Haywood-Carter); “They Come at Night” (Lindy Laub); “How to Make the Cruelest Month” (Keep Koenig); “Chuck and Buck” (Miguel Arteta); “Sonho de valsa”, “Amelia” y “Gregório de Matos” (Ana Carolina); “Vera” (Sergio Toledo); “Filme Demencia” (Carlos Reichenbach); “A hora da estrela” (Suzana Amaral). Guionista y director de los cortos “Deseo” (1975), “En los extremos de la noche” (1976) y “A nuestros silencios” I y II (1977).
El realizador santafesino de vasta experiencia internacional indicó que se logró crear “una película bella, una experiencia sensorial que nos lleva a sentir profundamente el dolor y la soledad de la protagonista”. Foto: Gentileza Juan Martín Alfieri
Elenco, equipo técnico y creativo
El elenco de la película está compuesto por Cielo Eberhardt, Esteban Meloni, Iride Mockert, Ruy Gatti, Chola Almirón, Caterina Guimarans, Silvana Montemurri, Luciana Tourné, Anika Bootz, Lucila Tell, Vicente De Stéfano, Lola Maglier, Avril Ruiz, Libertad Rosado, Fanny Martínez, Sebastián Santa Cruz, Chiara Magalí Guardone, Ruben Von Der Thüsen y la Fanfarria Ambulante.
En “El infierno de los vivos”, Gieco es guionista y director; la novela en la que libremente está inspirada el guión es de Alicia Barberis; Agustín Falco, Azul Sioli y el propio Gieco son productores ejecutivos; el director de fotografía y cámara es Marcelo Camorino; el jefe de producción es Fabricio Barale; la asistente de dirección es Georgina Bocchio; la directora de arte es Betania Cappato; la dirección de sonido es de Mercedes Tennina (ASA) y Ariel Gazpoz; el vestuario es de Nacho Estigarribia; el maquillaje es de Yamila “Guti” Gutiérrez; el gaffer es Maxi Wendler; el montaje es de Iván Fund; la música es de Ariel Echarren. Además, la canción “A la luz del día” es de León Gieco.
En cuanto al equipo técnico, la asistencia de producción la realizan Jaquelina Molina y Octavio Reyes; los ayudantes de producción son Lucila Tell y Milo González; la ayudante de dirección es Clara Sosa Faccioli; la continuista es Eleonora Galarza; el técnico HD es Javier Hick; el 1º ayudante de cámara es Lautaro Martínez; el 2º ayudante de cámara es Rodrigo Stettler; la foto fija y asesoría de prensa es de Juan Martín Alfieri; el video assist es Federico Grassi; la jefa de eléctricos es Jessica Medina; el eléctrico es Nacho Giles; la ambientadora es Josefina Miranda; la encargada de utilería es Natalia Scolnik; el ayudante de sonido es Agustín Pagliuca; el key grip es Germán Irurzun; meritorios en arte son Juana Ramos, Mathias Cristaldo y Nahuel Albarracín.
Las compañías productoras son Muchasiesta Cooperativa Audiovisual, Pato Azul y El Sereno Films. La distribuidora es El Delirio Cine. La fotografía fija está a cargo de Juan Martín Alfieri quien también trabaja prensa y difusión junto a Agustina Domínguez de El Delirio Cine.
