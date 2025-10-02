Nicolás Vázquez boxeó con Pergolini y habló de su separación

Este miércoles, Nicolás Vázquez visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, y el encuentro terminó dejando momentos inesperados. El actor, que actualmente protagoniza la obra teatral Rocky, se mostró distendido en el estudio junto a Agustín Aristarán y Laila Roth, los compañeros habituales del ciclo.
El disparador fue una pregunta sencilla de Pergolini: “¿Alguna vez intentaron hablar con un protector bucal de boxeo puesto?”. De inmediato, una asistente acercó a cada uno de los presentes un protector y la dinámica cambió por completo. Entre risas y dificultad para expresarse, se generó una atmósfera particular en la que la comedia se mezcló con mensajes que dieron que hablar.
Una frase con doble sentido
Mientras todos probaban hablar con el bucal colocado, Pergolini aprovechó para lanzar un comentario inesperado: “Yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”. La declaración, dicha en tono gracioso por la dificultad de hablar con el protector, no pasó inadvertida. Sin mencionarlo directamente, muchos entendieron que hacía referencia a la reciente separación de Vázquez y Gimena Accardi.
Vázquez improvisó una escena relacionada con su obra Rocky.
El actor, con serenidad, respondió: “No hay lados. Es la vida misma, fin”. La frase fue celebrada por el público presente en el estudio y funcionó como cierre del momento. De inmediato, la dinámica cambió de nuevo: todos comenzaron a bailar en cámara y Pergolini, fiel a su estilo irónico, exclamó entre risas: “Este programa va a dejar memes de mí que voy a odiar toda mi vida”.
Entre el humor y el boxeo
La noche todavía tenía más sorpresas. Vázquez, en sintonía con el personaje que interpreta en el teatro, improvisó una escena de boxeo con Pergolini, a quien lo vistió como si fuera un luchador. El intento de enseñar algunos movimientos terminó siendo más cómico que didáctico y volvió a desatar carcajadas en el estudio.
Nicolás Vázquez visitó Otro Día Perdido con Mario Pergolini.
El conductor, ya rendido al clima festivo, volvió a dejar una frase que se convirtió en una síntesis del programa: “Este programa va a dejar memes de mí que voy a odiar toda mi vida”. Entre bromas, baile y complicidad, la tensión inicial quedó atrás y lo que parecía un momento incómodo se transformó en un pasaje televisivo inolvidable.
Un cierre inesperado
La visita de Vázquez demostró, una vez más, la capacidad de la televisión en vivo para sorprender. En pocos minutos, un juego simple derivó en un cruce que rozó lo personal, pero que fue resuelto con humor y firmeza por el actor. Vázquez eligió no profundizar en su vida privada y mostró su estilo directo y espontáneo, utilizando el humor como la mejor manera de enfrentar cualquier incomodidad.
La emisión de Otro Día Perdido dejó así un nuevo episodio cargado de espontaneidad, donde la risa y la incomodidad se mezclaron en un equilibrio difícil de lograr. Una entrevista que comenzó como un juego terminó siendo recordada por su naturalidad, la frescura de los protagonistas y la capacidad de transformar un instante tenso en un momento de celebración televisiva.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.