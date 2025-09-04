Quién sería el influencer vinculado a la infidelidad de Gimena Accardi

Semanas atrás, Gimena Accardi sorprendió a todos al reconocer públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez tras casi veinte años de relación. Aunque intentó minimizar el hecho asegurando que no se trataba de alguien del medio artístico, el tema generó gran repercusión mediática.
Paula Varela, en Intrusos, reveló un posible nombre vinculado a la infidelidad: un influencer que previamente había sido pareja de una figura conocida. Según la periodista: “Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”.
Tanto Accardi como Franzoni fueron invitados por una marca para asistir al festival.
Ambos, Accardi y Franzoni, habían sido invitados por una marca para asistir al festival Coachella, junto a otros influencers y streamers.
Varela detalló: “Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”.
La actriz compartió en Instagram su participación en el evento: "Ahora hago estas cosas chicos".
La repercusión y el manejo de la situación
Accardi aseguró que no le sorprendió la magnitud de la repercusión por sus declaraciones: “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte. Cerré todo. No veo nada por mi salud mental”. Sobre las críticas, incluyendo los comentarios de Mirtha Legrand, la actriz prefirió desligarse y proteger su bienestar.
Andrés Gil fue el primer señalado.
Al mismo tiempo, destacó el apoyo que recibe en estos días: “Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien. En este momento me acompaña Nico, la familia de él y mis amigos”. Sin profundizar en rumores sobre su relación con Cande Vetrano, solo señaló un escueto “todo bien” antes de retirarse del lugar.
Lionel Messi visitó a Nico Vázquez
En medio de la intensa cobertura mediática, Nico Vázquez recibió un momento de alegría cuando Lionel Messi visitó el Teatro Lola Membrives, donde actúa en la obra Rocky, inspirada en la película de Sylvester Stallone.
El encuentro se dio bajo un operativo de seguridad especial. Vázquez celebró la visita de su amigo y destacó la importancia del apoyo.
“Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos… Siempre yo te doy una devolución de los partidos”. Messi, por su parte, expresó su alegría por estar junto a su amigo y disfrutar de un momento familiar en Buenos Aires.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.